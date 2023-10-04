السوق النفطية: أوبيك+ على استعداد لاتخاذ اجراءات اضافية لمواجهة التطورات

الجزائر- اكدت اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة اوبيك و خارج اوبيك, اليوم الاربعاء, ان منظمة البلدان المصدرة للنفط و حلفائها (اوبيك+) على استعداد لاتخاذ "اجراءات إضافية في أي وقت" امام تطورات السوق النفطية.

و اشارت اللجنة في بيان لها عقب اجتماعها ال50 الذي جرى عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد, الى "مواصلة تقييمها للسوق عن كثب, مؤكدة على إرادة البلدان الموقعة على اعلان التعاون في مواجهة تطورات السوق و الاستعداد لاتخاذ اجراءات إضافية في أي وقت, اعتمادا على الانسجام الكبير بين بلدان اوبيك و خارج اوبيك".

كما اعربت اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة اوبيك و خارج اوبيك في بيانها, عن "امتنانها الكبير و دعمها لجهود المملكة العربية السعودية الرامية الى دعم استقرار السوق النفطية, مع تجديد تقديرها للمملكة لخفضها الطوعي الإضافي بمليون برميل يوميا, و تمديده الى غاية نهاية سنة 2023.

و عبرت في ذات السياق عن شكرها لروسيا نظير اعلانها هي الاخرى تمديد تخفيضها الطوعي الإضافي للصادرات ب300.000 برميل في اليوم , الى غاية نهاية ديسمبر المقبل.

و في معرض دراستها لمعطيات انتاج النفط الخام لشهري يوليو و أغسطس 2023, اشارت اللجنة أيضا الى الامتثال التام للبلدان الموقعة على اعلان التعاون للحصص المحددة في اطار اتفاق التخفيض.

و دعت في هذا السياق, جميع اعضاء التحالف الى الإبقاء على التزامهم عبر الامتثال "الكلي" و الانضمام الى الية التعويض.

و أضاف ذات البيان, ان الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة اوبيك و خارج اوبيك (51), سيجري في 26 نوفمبر المقبل.

كما تجدر الإشارة, الى ان انعقاد اجتماع الندوة قد تزامن مع إعلان المملكة العربية السعودية, اليوم الاربعاء, و روسيا عن تمديد التخفيضات الطوعية لإنتاجهما الى غاية نهاية السنة الجارية.

فقد اكدت وزارة الطاقة السعودية عبر بيان لها, عن تمديد تخفيضها الطوعي للإنتاج بمليون برميل في اليوم منذ شهر يوليو الى غاية نهاية السنة.

اما روسيا, فقد اشارت من جانبها عن الإبقاء على تخفيض صادراتها في حدود 300.000 برميل يوميا الى غاية شهر ديسمبر المقبل.

في هذا الصدد, اكد نائب الوزير الأول, الكسندر نوفاك, انه "سيتم القيام بدراسة للسوق" في شهر نوفمبر المقبل لاتخاذ قرار بشان زيادة او تخفيض مستوى الصادرات الروسية.

تجدر الإشارة, الى ان اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة اوبيك و خارج اوبيك, تجتمع دوريا من اجل تقييم تجسيد القرارات التي اتخذتها بلدان اوبيك+ للحفاظ على توازن و استقرار السوق النفطية الدولية.

و تتكون اللجنة الوزارية من كل من الجزائر و العربية السعودية و الامارات العربية المتحدة و العراق و الكويت و نيجيريا و فنزويلا و روسيا و كازاخستان.