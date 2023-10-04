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الجمعية العامة الاستثنائية لشركة "شيلتر" أفريقيا: السيد بلعريبي يلتقي عددا من نظرائه الأفارقة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 أكتوير 2023 20:02     الفئـة : اقتصــاد

الجزائر - أجرى وزير السكن  والعمران والمدينة, محمد طارق بلعريبي، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، على هامش اجتماع مجلس ادارة شركة الاسكان والمأوى الاقليمي في افريقيا (شيلتر-افريقيا), لقاءات ثنائية مع نظرائه من نيجيريا, زيمباوي, كينا وأوغندا, أكد خلالها على استعداد الجزائر لمرافقة هذه الدول في مجال السكن والتهيئة العمرانية.

و على هامش الاجتماع، الذي نظم في إطار الجمعية العامة الاستثنائية للشركة التي ستفتتح غدا الخميس, التقى السيد بلعريبي مع وزير الأشغال العمومية والسكن النايجري, باباتوندي راجي فاشولا, حيث قدم عرضا حول انجازات قطاع السكن والعمران في الجزائر و الذي "تمكن منذ 2020 من تسليم أكثر من 160ر1 مليون وحدة سكنية والمرافق التابعة لها" و انجاز أربعة ملاعب كبرى وغيرها من المشاريع الأخرى.

وعبر السيد بلعريبي على استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها في قطاع السكن وتهيئة الاقليم مع دولة نيجيريا, داعيا نظيره لتوقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين وتكليف وفد من التقنيين للاطلاع أكثر على قطاع السكن في الجزائر.

من جانبه, قال وزير الأشغال العمومية والسكن النايجري أنه وقف على مدى التقدم الذي أحرزه قطاع السكن في الجزائر, معبرا عن أمله في الاستفادة من التجربة الجزائرية في هذا المجال.

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و إلتقى السيد بلعريبي كذلك الوزير الزيمبابوي للإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية, دانيال غاروي, والذي عبر عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة الجزائرية في قطاع السكن, خاصة و أن زيمبابوي تعمل على إطلاق العديد من المشاريع السكنية الكبيرة.

وخلال اللقاء, قدم السيد بلعريبي عرضا مختصرا على قطاع السكن في الجزائر و عن طرق التمويل التي اعتمدتها الدولة والتي ستعتمدها مستقبلا في إطار بنك الإسكان الذي تم انشاؤه مؤخرا.

وعبر عن الاستعداد التام للجزائر لمرافقة دولة زيمبابوي في تطوير قطاع السكن, خاصة فيما يتعلق  بتكوين إطارات وزارة السكن بهذه الدولة التي أنشئت حديثا.

وفي اجتماعه مع الوزير الكيني للأراضي والأشغال العمومية والإسكان  والتنمية الحضرية, زاشاريا موانجي, دعا السيد بلعريبي نظيره الكيني إلى توقيع بروتوكول اتفاق لتوجيه التعاون البيني وتبادل التجارب. 

كما التقى الوزير أيضا بالوزيرة  الأوغندية للأراضي, بيرسيس ناموغانزا, التي عبرت عن حاجة بلادها للاستفادة من التجربة الجزائرية, خاصة وأن أوغندا تواجه ارتفاعا في نسبة الكثافة السكانية وهو ما يستدعي تقنيات و وسائل مبتكرة في البناء.

من جانبه، رحب السيد بلعريبي بطلب الوزيرة, مشيرا الى أهمية توقيع اتفاقية ثنائية في مجال السكن والتهيئة الإقليمية.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجمعية العامة الاستثنائية لشركة "شيلتر" أفريقيا: السيد بلعريبي يلتقي عددا من نظرائه الأفارقة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 أكتوير 2023 20:02     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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