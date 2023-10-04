الجزائر - تم رسميا تجديد الاعتراف الدولي بالهيئة الجزائرية للاعتماد (ألجيراك), حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة اليوم الأربعاء.

و قد أكد ذات المصدر أن "الهيئة الجزائرية للاعتماد (ألجيراك) و هي الكيان الوحيد في السوق الوطنية المؤهل لمنح شهادات اعتماد لفائدة هيئات تقييم المطابقة (مخابر تجارب و تحليل و المعايرة و هيئات التفتيش و هيئات التصديق) تم رسميا تجديد الاعتراف الدولي بها من طرف نظرائها (المنظمة الأوروبية للاعتماد)".

و من خلال هذا التجديد، "تم الاعتراف بالكفاءة التقنية و التنظيمية لألجيراك بغية إنجاز نشاطاتها الخاصة بالاعتماد في إطار احترام إجراءات التقييم و المتطلبات الدولية المعمول بها".

و أوضح البيان أن مجلس الاتفاقيات متعددة الأطراف للمنظمة الأوروبية للاعتماد خلال اجتماعها ال49 المنعقد في 3 أكتوبر 2023 ببروكسل قد قرر على اساس التقييم المنجز من 20 إلى 24 فبراير 2023 على مستوى ألجيراك من طرف فرقتها, الإبقاء على القانون الأساسي لهيئة ألجيراك كطرف موقع على الاتفاقيات متعددة الأطراف للمنظمة الأوروبية للاعتماد في مجالات المعايرة (ISO/ CEI 17025) و الخاص بالتجارب (ISO/CEI 17025) و التفتيش (ISO/CEI 17020) و هذا إلى غاية شهر فبراير 2027, التاريخ الذي يتم فيه إجراء تقييم جديد.

و يشكل هذا الاعتراف "مرحلة هامة" سواء بالنسبة لألجيراك أو للتنمية الاقتصادية للبلد حسب الوثيقة مضيفة أنها تمثل "رمزا محوريا للجودة و الثقة اللتين تمنحهما الهيئات الدولية في القيام بمهام ألجيراك لفائدة الفاعلين الأساسيين لاقتصادنا".

في هذا الخصوص, أوضحت ألجيراك أن "هذا النجاح يؤكد الجهود الجبارة التي التزمت بها ألجيراك حتى تحافظ على تحكمها في الممارسات السليمة الخاصة بالتقييم في أعلى مستوى و التوصل إلى إعداد منظومة اعتماد مهيكلة ومتينة تركز عليها السلطات العمومية لحماية السكان من المخاطر التي يواجهونها في حياتهم اليومية و ضمان أحسن ضبط و مراقبة للسوق".

من جهة أخرى, جددت ألجيراك "استعدادها الثابت في مواصلة الجهود التي تبذلها و التزامها بتوسيع مجالات كفاءاتها من أجل تقديم طلبات اعتراف جديدة خاصة بمراجع أخرى للتصديق من شأنها الاستجابة للمتطلبات التنظيمية المفروضة و تخفيف مستويات المخاطر المحتملة التي قد تعرفها السوق الوطنية".