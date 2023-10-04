اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون: التوقيع على 26 اتفاقية بين البلدين

الجزائر - توجت الدورة ال22 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون, التي انعقدت أشغالها اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, بالتوقيع على 26 اتفاقية بين الجزائر وتونس مختلف القطاعات.

وجرت مراسم التوقيع عقب انتهاء أشغال اللجنة بحضور كل من الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, ورئيس الحكومة التونسية, أحمد الحشاني, وعدد من أعضاء حكومتي البلدين.

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وفي هذا الإطار, وقع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, ونظيره وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج, نبيل عمار, على اتفاقيات وبروتوكولات تعاون في قطاعات المجاهدين, التربية الوطنية, التكوين المهني والشؤون الاجتماعية.

ففي قطاع المجاهدين, تم التوقيع على بروتوكول تعاون في مجال رعاية المجاهدين وذوي الحقوق, أما في قطاع التربية الوطنية, فيتعلق الأمر باتفاقية اطار في مجال البحث التربوي بين المعهد الوطني للبحث في التربية بالجزائر والمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي بتونس.

وفي قطاع التكوين المهني, فقد تم التوقيع على بروتوكول اتفاق تعاون في هذا المجال, وعلى اتفاقية توأمة بين المعهد الوطني المتخصص في الفنون والصناعات المطبعية بالجزائر والمركز القطاعي للتكوين في فنون الطباعة بتونس.

كما وقع السيد عطاف ونظيره التونسي على اتفاق تعاون في مجالات الثقافة, والشباب والرياضة, وبروتوكول اتفاق تعاون في مجال السكن والتعمير وتطوير المدن, وفي مجال التحول الرقمي.

وبخصوص قطاع الشؤون الاجتماعية, فقد تم التوقيع على برنامج تنفذي لاتفاقية التعاون في مجال الرعاية الاجتماعية للسنوات 2024-2026 من طرف السيد عطاف, ووزير الشؤون الاجتماعية التونسي, مالك الزاهي.

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كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة ثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية, وقعها عن الجانب الجزائري, وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد, ووزير الداخلية التونسي, كمال الفقي.

أما في مجال التجارة, فقد تم التوقيع على اتفاقيتين, من طرف وزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, ووزيرة تنمية الصادرات التونسية, كلثوم بن رجب قزاح, الأولى تتعلق ببرنامج تنفيذي في ميدان حماية المستهلك ومراقبة نوعية السلع والخدمات لسنتي 2024-2025 , واتفاقية ثانية في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة.

وفي قطاع النقل, تم التوقيع على اتفاق تعاون في مجال اللوجيستية والنقل متعدد الوسائط, من طرف وزير النقل, يوسف شرفة, ونظيره التونسي, ربيع المجيدي.

وتم أيضا التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال السياحة إضافة إلى برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الصناعات التقليدية للسنوات 2024 - 2025 من طرف وزير السياحة والصناعة التقليدية, مختار ديدوش, ووزير السياحة التونسي, محمد المعز بلحسن.

وفي قطاع العمل, وقع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, ووزير الشؤون الاجتماعية التونسي, مالك الزاهي, على ثلاث اتفاقيات توأمة.

ويتعلق الأمر باتفاقية توأمة بين المدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالجزائر والمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية بتونس, وآخر بين المعهد الوطني

للوقاية من الأخطار المهنية بالجزائر, ومعهد الصحة والسلامة المهنية بتونس, واتفاقية توأمة ثالثة بين المعهد الوطني للعمل بالجزائر, والمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية بتونس.أما على مستوى المدراء العامون, تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات في قطاع الصناعة. ويتعلق الأمر ببرنامج تنفيذي لبروتوكول تعاون في مجال الميترولوجيا بين الديوان الوطني للقياسة القانونية بالجزائر والمخبر المركزي التونسي للتحاليل والتجارب للسنوات 2024-2026 , وقعه كل من المدير العام للديوان الجزائري, رابح مسيلي, والمدير العام للمخبر التونسي, أنور الزاوي.

يضاف إلى ذلك مذكرة تفاهم بين المعهد الجزائري للتقييس والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية التونسي في مجال التعاون الفني, وقعه كل من المدير العام للمعهد الوطني للتقييس, جمال حالس, ونظيره التونسي, نافع بوتيتي.

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أما الاتفاقية الثالثة فتخص برنامج تنفيذي لبروتوكول التعاون بين المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية والمعهد الوطني التونسي للمواصفات والملكية الصناعية للسنوات 2024-2026 موقع من طرف المدير العام للمعهد الجزائري, عبد الحفيظ بلمهدي, ونظيره التونسي, نافع بوتيتي.

وفي قطاع النقل, تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجمع الخدمات المينائية الجزائري وديوان البحرية التجارية للموانئ التونسي, للتعاون بين ميناء عنابة وميناء رادس, من طرف الرئيس المدير العام للمجمع, محمد كريم الدين حركاتي, ونظيره التونسي, فؤاد عثمان.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائري والمعهد الوطني للرصد الجوي التونسي, للتعاون التقني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ, من طرف المدير العام للديوان الجزائري, إبراهيم احدادن, ونظيره التونسي, احمد حمام.

علاوة على ذلك, تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين المدرسة الوطنية العليا البحرية الجزائرية والمعهد المتوسطي للتكوين في المهن البحرية التونسي, من طرف المدير العام للمدرسة, عزالدين كرمة, ونظيره التونسي, وسام قعيدة محجوب.

وفي مجال الطاقة, تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده الجزائرية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التونسية, من طرف المدير العام الجزائري, مروان شعبان, ونظيره التونسي, فتحي حنشي.

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وفي مجال الاستثمار, تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والهيئة التونسية للاستثمار, وقعها كل من المدير العام للوكالة, عمر ركاش, ورئيسة الهيئة التونسية, نامية العيادي.

وفي الختام, وقع الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, ورئيس الحكومة التونسية, السيد أحمد الحشاني, على محضر اللجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-التونسية.