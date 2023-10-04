سكن: الجزائر مستعدة لتقاسم تجربتها مع الشركاء الأفارقة

الجزائر - أكد وزير السكن والعمران والمدينة, محمد طارق بلعريبي, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن الجزائر مستعدة لتقاسم تجربتها مع الشركاء الأفارقة وكذا الاستفادة من تجاربهم في مجال السكن.

وقال السيد بلعريبي في تصريح صحفي على هامش اجتماع مجلس ادارة شركة الاسكان والمأوى الاقليمي في افريقيا (شيلتر-افريقيا), الذي أقيم اليوم في إطار الجمعية العامة الاستثنائية للشركة التي ستفتتح غدا الخميس, أن اللقاء الذي وصفه ب"الجد مثمر", تناول التجربة الجزائرية في قطاع السكن "التي نحن مستعدون لتقاسمها مع الإخوة الأفارقة".

وأضاف الوزير أن "تجربة الجزائر في قطاع السكن في المستوى", مشيرا إلى "وجود طلب لتقاسم التجربة الجزائرية في كل صيغ قطاع السكن على المستوى الافريقي".

وذكر بالمناسبة أنه في سنة 2022 تم توزيع 400 ألف وحدة سكنية و 265 تجهيز عمومي, مبرزا أن انجاز كل هذه المشاريع قد تم بمواد جزائرية 100 بالمائة.

وبدوره, أكد أحمد موسى دانغيوا, رئيس الجمعية العامة لشركة "شيلتر أفريقيا" في كلمة ألقاها بالمناسبة أن إفريقيا "تواجه تحديات كبيرة في مجال السكن وهو ما يستوجب بذل جهود أكثر بما في ذلك مراجعة النصوص التنظيمية والتأسيسية للشركة", وهو ما أكدته رئيسة مجلس ادارتها , تشي أكبورجي, التي أوضحت أن مراجعة النصوص التنظيمية والتأسيسية للشركة سيتم خلال الجمعية العامة الاستثنائية التي ستعقد غدا الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" تحت شعار: "تحويل من شركة الاسكان والمأوى الإقليمي شيلتر-افريقيا الى بنك التنمية لسكن مستدام وتنمية حضرية في افريقي".

وحضر افتتاح لقاء اليوم, المدير العام لشركة "شيلتر-أفريقيا" ورئيسة مجلس إدارتها, وعددا من وزراء السكن الأفارقة وإطارات من الشركة ومن قطاع السكن الجزائري.