الجزائر-الاتحاد الاوروبي: عرقاب يترأس ببلجيكا الاجتماع السنوي الخامس رفيع المستوى لحوار الطاقة

الجزائر - يشرع وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, اليوم الأربعاء, في زيارة عمل الى العاصمة البلجيكية (بروكسل), حيث سيترأس, غدا الخميس, مناصفة مع مفوضة الاتحاد الاوروبي, كادري سيمسون, الاجتماع السنوي ال5 رفيع المستوى لحوار الطاقة بين الجزائر-الاتحاد الاوروبي.

وجاء في البيان : "في إطار انعقاد الاجتماع السنوي ال5 رفيع المستوى لحوار الطاقة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي, يشرع وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, أيام 4 و 5 أكتوبر 2023, في زيارة الى العاصمة البلجيكية (بروكسل)".

وأضاف ذات المصدر أن السيد عرقاب سيترأس, رفقة مفوضة الاتحاد الاوروبي, كادري سيمسون, هذا الإجتماع السنوي, الذي سيعقد يوم 5 أكتوبر ببروكسل.

ويأتي هذا الاجتماع الخامس, يقول البيان, "في اطار آليات الحوار التي أقرتها الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الاوروبي في مجال الطاقة والوقوف على كافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

كما سيتم التطرق خلال هذا الاجتماع الى "التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي في مجال الطاقة وآفاقها, الناتجة عن الاجتماع الاخير الذي عقد في الجزائر العاصمة في 10 اكتوبر 2022, لاسيما في مجالات تموين اوروبا بالغاز الطبيعي, والربط الكهربائي والطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين وكذا في مجال الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية", حسب الوزارة.

كما يندرج هذا الاجتماع في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الاوروبي في مجال الطاقة, الموقعة بالجزائر العاصمة سنة 2013, والتي تهدف الى "تطوير وتعزيز العلاقات في مجال الطاقة مع احترام مصالح الجانبين".