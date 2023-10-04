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مجمع "سونلغاز" يتباحث سبل دعم قدرات إنتاج الكهرباء في النيجر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 أكتوير 2023 11:31     الفئـة : اقتصــاد
مجمع &quot;سونلغاز&quot; يتباحث سبل دعم قدرات إنتاج الكهرباء في النيجر

الجزائر - تباحث الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، سبل دعم قدرات إنتاج الكهرباء في النيجر مع المديرة العامة للشركة النيجيرية للكهرباء "نيجيلك"، فاتي ابارشي، والأمين العام للشركة، ارزيكا محمدو، حسبما أفاد به بيان للمجمع.


و جرت جلسة العمل, أمس الثلاثاء, عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, بمشاركة عدد من الإطارات المسيرة لمجمع سونلغاز, يضيف ذات المصدر.


و تم خلال الجلسة, التي تدخل في إطار تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الشركة الجزائرية للكهرباء و الغاز (سونلغاز) و شركة النيجر للكهرباء (نيجيلك), "سبل دعم قدرات إنتاج الكهرباء في النيجر, وذلك بالنظر الى الخبرات و الإمكانيات المادية و البشرية التي تمتلكها سونلغاز,لاسيما في مجال إنتاج الكهرباء و كذا التكوين".


كما أوضح المجمع أن هذه المحادثات تضاف إلى سلسلة اللقاءات التي تباشرها سونلغاز في سياق "تطوير علاقات الشراكة الخارجية خاصة على المستوى القاري".

آخر تعديل على الأربعاء, 04 أكتوير 2023 13:08
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مجمع "سونلغاز" يتباحث سبل دعم قدرات إنتاج الكهرباء في النيجر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 أكتوير 2023 11:31     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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