مجمع "سونلغاز" يتباحث سبل دعم قدرات إنتاج الكهرباء في النيجر



و جرت جلسة العمل, أمس الثلاثاء, عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, بمشاركة عدد من الإطارات المسيرة لمجمع سونلغاز, يضيف ذات المصدر.



و تم خلال الجلسة, التي تدخل في إطار تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الشركة الجزائرية للكهرباء و الغاز (سونلغاز) و شركة النيجر للكهرباء (نيجيلك), "سبل دعم قدرات إنتاج الكهرباء في النيجر, وذلك بالنظر الى الخبرات و الإمكانيات المادية و البشرية التي تمتلكها سونلغاز,لاسيما في مجال إنتاج الكهرباء و كذا التكوين".



كما أوضح المجمع أن هذه المحادثات تضاف إلى سلسلة اللقاءات التي تباشرها سونلغاز في سياق "تطوير علاقات الشراكة الخارجية خاصة على المستوى القاري".



