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المنتدى الإقتصادي الجزائري-التونسي : إستئناف أشغال اليوم الثاني والأخير

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 أكتوير 2023 11:25     الفئـة : اقتصــاد

الجزائر - إستأنفت، يوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، أشغال المنتدى الإقتصادي الجزائري التونسي الذي إفتتح أمس الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات (عبد اللطيف رحال) بالجزائر العاصمة، تحت إشراف الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس الحكومة التونسية، السيد أحمد الحشاني.


و سيعرف هذا المنتدى، في يومه الثاني والأخير، لقاءات عمل ثنائية بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم التونسيين، لتباحث فرص التعاون والشراكة بين الجانبين في عدة مجالات.


و تنقسم هذه اللقاءات إلى مجموعات قطاعية تخصص الأولى لقطاع الخدمات (التجارة، السياحة، النقل، العبور، المؤسسات الناشئة، واللوجستيكية)، والثانية لقطاعات الصناعة والفلاحة بما فيها الصناعة الغذائية، النسيج، مواد البناء، الأشغال العمومية، الصناعة التحويلية، المنتجات الصيدلانية والعتاد الطبي، المناولة، إضافة إلى الطاقة والطاقات المتجددة.


و سيتوج هذا المنتدى بتوصيات يتم الإعلان عنها في البيان الختامي.

 

 

 

آخر تعديل على الأربعاء, 04 أكتوير 2023 13:11
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المنتدى الإقتصادي الجزائري-التونسي : إستئناف أشغال اليوم الثاني والأخير
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 أكتوير 2023 11:25     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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