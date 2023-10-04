المنتدى الإقتصادي الجزائري-التونسي : إستئناف أشغال اليوم الثاني والأخير



و سيعرف هذا المنتدى، في يومه الثاني والأخير، لقاءات عمل ثنائية بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم التونسيين، لتباحث فرص التعاون والشراكة بين الجانبين في عدة مجالات.



و تنقسم هذه اللقاءات إلى مجموعات قطاعية تخصص الأولى لقطاع الخدمات (التجارة، السياحة، النقل، العبور، المؤسسات الناشئة، واللوجستيكية)، والثانية لقطاعات الصناعة والفلاحة بما فيها الصناعة الغذائية، النسيج، مواد البناء، الأشغال العمومية، الصناعة التحويلية، المنتجات الصيدلانية والعتاد الطبي، المناولة، إضافة إلى الطاقة والطاقات المتجددة.



و سيتوج هذا المنتدى بتوصيات يتم الإعلان عنها في البيان الختامي.