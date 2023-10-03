وزارة السياحة : حركة على مستوى الإدارة المركزية و 26 مديرية ولائية

الجزائر- أجرت وزارة السياحة والصناعة التقليدية حركة مست الإدارة المركزية و26 مديرية ولائية, بهدف تحسين أداء الإدارة, حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لذات الوزارة.

وأوضح البيان أنه "قصد تفعيل هذه الحركة, قام وزير السياحة والصناعة التقليدية, مختار ديدوش, خلال اللقاء التقييمي للإطارات المركزية والمصالح الخارجية للقطاع المنعقد يوم 2 أكتوبر الجاري, بإسداء التعليمات والتوجيهات للوقوف على تجسيد الأهداف المسطرة للثلاثي الأخير من سنة 2023 ومباشرة التحضير لبرنامج العمل لسنة 2024".

وقد أوصى الوزير بضرورة "التكفل بالملفات ذات الأولوية, وعلى الخصوص مرافقة المستثمرين ورفع كل العراقيل الإدارية عن مشاريعهم واحترام آجال إنجاز المشاريع ودخولها حيز الاستغلال دون تأخير".

وتهدف هذه الخطوة إلى "وضع حيز التنفيذ بكل صرامة برنامج عمل الوزارة المنبثق عن مخطط عمل الحكومة, تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون".

كما تصب في إطار "تحسين أداء الإدارة وجودته لمختلف المصالح المركزية واللامركزية للوزارة من خلال انتقاء العنصر البشري المؤهل وتفعيل مبدأ التداول على مناصب المسؤولية وتأهيل وترقية الإطارات الشابة من ذوي الكفاءة قصد مواكبة الديناميكية الواسعة التي يشهدها القطاع وتنشيطه بشكل مستدام", وفقا لذات البيان.