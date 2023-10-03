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"معرفة رئيس الجمهورية بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد أمر إيجابي بالنسبة للعمال"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 أكتوير 2023 19:27     الفئـة : اقتصــاد
&quot;معرفة رئيس الجمهورية بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد أمر إيجابي بالنسبة للعمال&quot;

الجزائر - أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, السيد أعمر تاقجوت, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن معرفة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد يعد "أمرا إيجابيا" بالنسبة للعمال الذين هم على استعداد لإعطاء قيمة مضافة للنشاط الاقتصادي الوطني.

وفي تصريح له عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية, أوضح السيد تاقجوت أن هذا اللقاء تميز بـ"نقاش واسع تمحور حول الوضع الاجتماعي والتنظيمات النقابية", مبرزا أن "معرفة الرئيس تبون بالوضع الداخلي والاقتصادي للبلاد والإدارة العمومية يعد أمرا إيجابيا بالنسبة لنا كعمال".

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وأضاف قائلا: "نحن على استعداد للتعاون وبذل مجهودنا حتى نعطي قيمة مضافة للنشاط الاقتصادي الاجتماعي في بلادنا".

وفي نفس السياق, أوضح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن لقاءه برئيس الجمهورية تناول وضع العمال في المؤسسات الاقتصادية وقطاع الوظيفة العمومية, مشيرا إلى أنه سيقوم خلال الأيام المقبلة بتقديم اقتراحات الاتحاد بهذا الخصوص.              

يذكر أن هذا اللقاء جرى بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية, السيد النذير العرباوي.

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"معرفة رئيس الجمهورية بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد أمر إيجابي بالنسبة للعمال"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 أكتوير 2023 19:27     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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