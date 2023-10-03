Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر تشارك في فعاليات الطبعة ال45 للصالون الدولي للسياحة بباريس

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 أكتوير 2023 17:48     الفئـة : اقتصــاد
الجزائر تشارك في فعاليات الطبعة ال45 للصالون الدولي للسياحة بباريس

الجزائر - تشارك الجزائر, ابتداء من اليوم الثلاثاء, بالعاصمة الفرنسية باريس, في الطبعة ال45 للصالون الدولي للسياحة, حسبما أفاد به بيان للديوان الوطني للسياحة.

وأوضح ذات المصدر, أن مشاركة الجزائر في هذه الطبعة التي تدوم ثلاثة أيام, تدخل في إطار"تجسيد برنامج عمل وزارة السياحة والصناعة التقليدية المنبثق عن استراتيجية تنمية السياحة لآفاق 2030, في جانبه المتعلق بترقية المقصد السياحي الجزائري".

وتهدف هذه المشاركة, حسب ذات المصدر, ل"الترويج للوجهة الجزائرية في العاصمة الفرنسية, إحدى الأسواق التقليدية المهمة لبلادنا" بالنظر ل"التنامي المتواصل لتعداد السياح الفرنسيين الذين يختارون الجزائر كوجهة مميزة", كما أن هذه المناسبات تسمح ب"الاحتكاك المباشر" مع الجالية المقيمة بهذا البلد ل"تشجيعها وحثها على اختيار بلدها وجهة سياحية".

وبالمناسبة, حجز الديوان الوطني للسياحة جناحا يمتد على مساحة 92 متر مربع قصد "الترويج للوجهة الجزائرية وتسليط الضوء على منتجاتها السياحية المتنوعة وابراز طابع الجمال المعماري والثقافي والتراثي الجزائري وتنوعه".

وسيؤخذ بعين الاعتبار خلال هذه التظاهرة خصوصيات وثراء البلد في هذا المجال, من خلال "الاعتماد على ديكور وتزيين مميز للجناح عبر لوحات تعكس الأصالة والحداثة في نفس الوقت وإبراز أهم المعالم والمناظر الطبيعية والتاريخية لمناطق الجنوب الكبير التي تنفرد عالميا بهذه المؤهلات".

للإشارة, يعد الصالون الدولي للسياحة بباريس "IFTM Top Resa", بمثابة "نافدة على الأسواق السياحية الأوروبية وفرصة لعقد اللقاءات البينية لتبادل الخبرات والوقوف على آخر المستجدات والتطورات والتحديات التي تشهدها الأسواق السياحية العالمية".

كما يعتبر "أكبر معرض للسياحة والأسفار حيث يعرف مشاركة كبار المتعاملين في القطاع السياحي من مختلف دول العالم", وفق ذات البيان.

آخر تعديل على الثلاثاء, 03 أكتوير 2023 18:16
كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر تشارك في فعاليات الطبعة ال45 للصالون الدولي للسياحة بباريس
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 أكتوير 2023 17:48     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.03

المجلس الشعبي الوطني يشارك في الاجتماع ال 10 لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان…

23.10.03

الجزائر تقدم واجب العزاء للعراق إثر فاجعة الحريق التي ألمت به

23.10.03

افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري - التونسي

23.10.03

الوزير الأول يستقبل رئيس الحكومة التونسية

23.10.03

الجزائر تشارك في فعاليات الطبعة ال45 للصالون الدولي للسياحة بباريس

23.10.03

وزارة الفلاحة تصدر نشرية يومية لمؤشر الأسعار

الأكثــر قـراءة

23.10.02

جثمان المجاهد العميد المتقاعد حسين بن حديد يوارى الثرى بمقبرة بن عكنون 

23.10.02

عطاف يستقبل المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

23.10.02

السيد ربيقة يؤكد حرص قطاعه على معالجة جميع مشاكل المجاهدين وذوي الحقوق

23.10.02

وفد من المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماعات اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة

23.10.02

جلسة عمل بين لجنة الشؤون القانونية لمجلس الأمة ووفد عن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية…

23.10.02

تثمين قرار رئيس الجمهورية برفع منحة الطلبة الجامعيين