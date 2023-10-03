الجزائر تشارك في فعاليات الطبعة ال45 للصالون الدولي للسياحة بباريس

وأوضح ذات المصدر, أن مشاركة الجزائر في هذه الطبعة التي تدوم ثلاثة أيام, تدخل في إطار"تجسيد برنامج عمل وزارة السياحة والصناعة التقليدية المنبثق عن استراتيجية تنمية السياحة لآفاق 2030, في جانبه المتعلق بترقية المقصد السياحي الجزائري".
وتهدف هذه المشاركة, حسب ذات المصدر, ل"الترويج للوجهة الجزائرية في العاصمة الفرنسية, إحدى الأسواق التقليدية المهمة لبلادنا" بالنظر ل"التنامي المتواصل لتعداد السياح الفرنسيين الذين يختارون الجزائر كوجهة مميزة", كما أن هذه المناسبات تسمح ب"الاحتكاك المباشر" مع الجالية المقيمة بهذا البلد ل"تشجيعها وحثها على اختيار بلدها وجهة سياحية".
وبالمناسبة, حجز الديوان الوطني للسياحة جناحا يمتد على مساحة 92 متر مربع قصد "الترويج للوجهة الجزائرية وتسليط الضوء على منتجاتها السياحية المتنوعة وابراز طابع الجمال المعماري والثقافي والتراثي الجزائري وتنوعه".
وسيؤخذ بعين الاعتبار خلال هذه التظاهرة خصوصيات وثراء البلد في هذا المجال, من خلال "الاعتماد على ديكور وتزيين مميز للجناح عبر لوحات تعكس الأصالة والحداثة في نفس الوقت وإبراز أهم المعالم والمناظر الطبيعية والتاريخية لمناطق الجنوب الكبير التي تنفرد عالميا بهذه المؤهلات".
للإشارة, يعد الصالون الدولي للسياحة بباريس "IFTM Top Resa", بمثابة "نافدة على الأسواق السياحية الأوروبية وفرصة لعقد اللقاءات البينية لتبادل الخبرات والوقوف على آخر المستجدات والتطورات والتحديات التي تشهدها الأسواق السياحية العالمية".
كما يعتبر "أكبر معرض للسياحة والأسفار حيث يعرف مشاركة كبار المتعاملين في القطاع السياحي من مختلف دول العالم", وفق ذات البيان.