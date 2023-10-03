سونلغاز: السيد عجال يبحث مع نظيره التونسي تعزيز التعاون الثنائي

الجزائر - استقبل الرئيس المدير العام لسونلغاز, مراد عجال, اليوم الثلاثاء, نظيره التونسي, فيصل طريقة, الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز, حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون بين الشركتين في مختلف مجالات انتاج نقل وتوزيع الكهرباء, حسب ما أفاد به بيان للمجمع.

ويندرج هذا اللقاء, الذي تم على مستوى المديرية العامة لسونلغاز, بحضور عدد من الإطارات المسيرة فيها, في إطار سلسلة اللقاءات التي تقوم بها سونلغاز بهدف تطوير شراكاتها الخارجية خاصة على المستوى الافريقي, يضيف نفس المصدر.

و لفت السيد عجال بالمناسبة الى أن مجمع سونلغاز "ظل محافظا على التزامه بتصدير كمية مهمة بل وغير مسبوقة من الكهرباء للشقيقة تونس, حتى في الظروف الاستثنائية كتلك المرتبطة بالارتفاع القياسي للطلب المحلي على الكهرباء خلال صيف 2023".

كما اشار إلى مختلف مجالات الشراكة التي تربط بين الطرفين الجزائري والتونسي في مجال بيع العتاد وانتاج ونقل الكهرباء وكذا تبادل الخبرات, مؤكدا "أن مجمع سونلغاز سيظل ملتزما بمرافقة ومساندة الاشقاء في تونس وذلك تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد".

من جهته, أثنى السيد طريقة، الذي عين حديثا على رأس الشركة التونسية للكهرباء والغاز، على "مستوى مهنية واحترافية سونلغاز", معبرا عن "شكره لما تبذله سونلغاز في مرافقة الشركة التونسية في ضمان تموين تونس بالكهرباء, خاصة خلال فترة الصيف التي عرفت مستوى عالي من الطلب على الطاقة, اين سجلت سونلغاز دعمها القوي ومرافقتها لتونس في تجاوز المرحلة".

كما أبدى السيد طريقة اهتمام الشركة التونسية ب"تعميق مستوى الشراكة مع سونلغاز في مختلف المجالات", وفقا للبيان.