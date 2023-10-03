طاقات جديدة: اطلاق عدة مبادرات لتجسيد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين الأخضر

الجزائر - أكد محافظ الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية, نور الدين ياسع, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, انه تم المضي في عدة خطوات لتجسيد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين الأخضر والعمل على جعل الجزائر مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير هذه الطاقة ومشتقاتها.

وأوضح السيد ياسع خلال نزوله ضيفا على أمواج الاذاعة الوطنية: "نعكف لتكون الجزائر مركزا اقليميا, بحيث نعمل الان على تجسيد خارطة الطريق الخاصة بتطوير الهيدروجين, لاسيما من خلال استحداث شعب جديدة في هذا المجال على مستوى قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني, فضلا عن مخطط لإنجاز أربع مشاريع نموذجية مع شركاء أجانب".

كما أشار إلى وجود برامج تكوين مع الوكالات الدولية لتدريب الخبرات الجزائرية في مجال تطوير الهيدروجين الاخضر.

وفي السياق ذاته, لفت الى ان الجزائر تملك الان "رؤية واضحة" لتطوير الهيدروجين الاخضر و أن جميع التقارير تتكلم عن كون الجزائر تملك خطة و برنامج لتطوير هذه الطاقة, فضلا عن مختلف المزايا التي تملكها في هذا المجال.

وفي هذا الصدد, اكد ان "الرهان الان هو انتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته على غرار الامونياك, الذي يدخل في انتاج الاسمدة باقل تكلفة ", مضيفا ان تطوير الطاقات المتجددة يدخل ايضا في اطار تطوير الاقتصاد الوطني.

من جهة أخرى, أبرز السيد ياسع أن الاستراتيجية الوطنية في مجال الانتقال الطاقوي تعتمد على النجاعة الطاقوية والرصانة الطاقوية وتطوير مصادر الطاقات المتجددة و تطوير الهيدروجين الاخضر, مضيفا ان "التحكم في استعمال واستهلاك الطاقة يعتبر من الاولويات, باعتبار ان هناك تصاعد في مستوى الاستهلاك سنويا خاصة في قطاعات العمران والخدمات والنقل و الصناعة".

كما اضاف أن كل الجهود ترمي الى تحقيق استقرار في مستوى الاستهلاك والتسريع في انجاز مشاريع الطاقات المتجددة قصد تحقيق توازن بين الطاقات المتجددة و الطافات الاحفورية و تطوير الهيدروجين الاخضر.

وبخصوص استخدام الطاقة الشمسية في الانارة العمومية, أفاد المسؤول أنه من خلال التقييم الذي قامت به المحافظة, فانه تم ملاحظة "تطور كبير في مجال الانارة العمومية باستخدام الطاقة الشمسية, بحيث تم احصاء أزيد من 125 ألف إنارة عمومية باستخدام الطاقة الشمسية تم انجازها على المستوى الوطني".