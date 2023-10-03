تربية المواشي: انطلاق عملية توزيع الشعير والأعلاف غدا الأربعاء

الجزائر- تنطلق غدا الأربعاء عملية توزيع مادتي الشعير والأعلاف لفائدة المربين والموالين, حسبما أعلنته اليوم الثلاثاء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في بيان لها.

وجاء في البيان أن "وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تنهي إلى علم جميع المربين والموالين أنه سيتم الشروع ابتداء من يوم الأربعاء 4 أكتوبر, في عملية توزيع الشعير لدى الديوان الجزائري المهني للحبوب", وأنه "سيتم توزيع الأعلاف الموجهة للتغذية الحيوانية لدي الديوان الوطني لتغذية الأنعام (ما بين 3200 دج و 3300 دج) وهذا لفائدة مربي الأغنام على مستوى التراب الوطني".

وذكرت الوزارة بأن إجراءات الحصول على مادتي الشعير والأعلاف "مبسطة إلى أقصى حد وتخضع فقط إلى تقديم شهادة الإحصاء وبطاقة مربي", مشيرة إلى أن هذه العملية "ستمس كل أنواع المواشي وتستمر على طول السنة".

ويندرج هذا الإجراء, حسب البيان, في إطار "عملية حماية وتطوير القطيع الوطني" ويهدف إلى "تبسيط و تسهيل الإجراءات لفائدة الفلاحين والمربين".