الشركة الجزائرية للطاقة: دراسات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في محطات تحلية مياه البحر

و قال السيد زعميش في تصريح لوأج على هامش الصالون الدولي للانتقال الطاقوي و طاقات المستقبل (ايرا 2023) الذي يقام بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" لوهران من 2 الى 4 أكتوبر أن " الهيدروجين الأخضر سيصنع في محطات تحلية مياه البحر حسب مبدأ التحليل الكهربائي الذي يفصل الأكسجين عن الهيدروجين في الماء".

كما أوضح أن الهيدروجين سيسترجع على شكل غاز, سيستعمل في انتاج الطاقة الكهربائية، مشيرا الى أنه خلال عملية تحلية مياه البحر تذهب 45 بالمائة الى التزويد بالماء الشروب بعد اعادة معدنتها، فيما يتم صرف 55 بالمائة الباقية في البحر بعد معالجتها ، وفقا للمعايير الدولية.

وتدرس الشركة للجزائرية للطاقة امكانية استغلال 55 بالمائة في انتاج الهيدروجين الاخضر الذي سيوجه لانتاج الطاقة الكهربائية، وفق نفس المسؤول الذي أبرز أن الشركة تملك 14 محطة لتحلية مياه البحر بسعة 3,72 مليون متر مكعب في اليوم ما يعادل 1,3 مليار متر مكعب في السنة، إضافة الى خمس محطات أخرى في طور الانجاز.