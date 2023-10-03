الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات تشارك في معرض أبو ظبي الدولي للبترول

الجزائر- تشارك الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات "النفط" في معرض أبو ظبي الدولي للبترول "أديبك" الذي ينعقد من 2 الى 5 أكتوبر الحالي بأبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة), حسبما افاد به اليوم الثلاثاء بيان للوكالة.

ويعد هذا المعرض, يضيف البيان, "أكبر صالون دولي مخصص للصناعة البترولية و الغازية" مستقطبا مشاركين من كل أنحاء العالم خاصة ممثلي الحكومات, الشركات الطاقوية و خبراء تقنيين و مستثمرين.

كما يعتبر هذا الحدث أيضا "منصة استثنائية لتقاسم المعارف وإنشاء شبكات التواصل وكذا الترقية", حسب المصدر نفسه.

وخلال مشاركتها ضمن فعاليات المعرض, التقت البعثة الجزائرية التي يترأسها رئيس اللجنة المديرية "للنفط", مراد بلجهام, بممثلي عدة شركات بترولية وطاقوية عالمية و كذا مستثمرين "من أجل مناقشة فرص الشراكة في مشاريع البحث و التنقيب عن المحروقات في الجزائر".

وأوضح البيان نفسه ان مشاركة "النفط" في "أديبك" "تسعى إلى ترقية المجال المنجمي للمحروقات مع استعراض المزايا وعوامل الاستقطاب خاصة من الجانبين القانوني والتنظيمي وكذا تبسيط النظام الجبائي الذي يقدم حوافز كبيرة".