الديوان الوطني للحبوب يؤكد توفر كميات كافية من البقول الجافة والأرز على مستوى شبكته الوطنية للتوزيع

الجزائر - أكد الديوان الجزائري المهني للحبوب, اليوم الاثنين في بيان له, توفر كميات معتبرة من البقول الجافة و الأرز عبر شبكته الموزعة على المستوي الوطني.

و جاء في البيان: "يعلم الديوان الجزائري المهني للحبوب جميع المتعاملين (التوضيب، تجار التجزئة والجملة وجميع المساحات التجارية الكبرى) بأن كميات كبيرة من البقول والأرز متوفرة من خلال شبكته الموزعة على المستوى الوطني والتي تضم أكثر من 40 تعاونية للحبوب والبقول الجافة و 590 نقطة للبيع".

كما طمأن البيان بأن "الديوان يمتلك كل القدرات الكاملة والحصرية التي تمكنه من ضمان تموين السوق الوطنية سواء من خلال الإنتاج الوطني, عبر مرافقة المنتجين وجمع البقول الجافة, أو من خلال برنامج الاستيراد".

و فيما يتعلق بأسعار البيع المحددة من طرف الديوان, أكد البيان أنها "تعد منخفضة مقارنة بالأسعار المتداولة على المستوى العالمي".