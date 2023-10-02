تنصيب رشيد حشيشي رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك

وكان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد أنهى اليوم الاثنين مهام السيد حكار وعين السيد حشيشي خلفا له على رأس المجمع النفطي العمومي.

وفي كلمة له خلال مراسم التنصيب التي جرت بمقر المديرية العامة لسوناطراك بحضور إطارات من وزارة الطاقة والمناجم والمجمع العمومي, أشاد السيد عرقاب بكفاءة السيد حشيشي وبمساره المهني "الثري" في مجال المحروقات وعلى مستوى مجمع سوناطراك والذي سبق له أن شغل منصب الرئيس المدير العام به في سنوات سابقة, مهنئا إياه على الثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية.

كما شكر الوزير السيد حكار على المجهودات التي قام بها على رأس سوناطراك "أين سخر كفاءته وخبراته الميدانية ليكون في مستوى الثقة التي وضعت في شخصه".

واعتبر السيد عرقاب أن هذا "التغيير على رأس أهم المؤسسات الوطنية يأتي لإعطاء نفس جديد للشركة في ظل التحديات الراهنة".

وبالمناسبة, ذكر الوزير بالأهداف الرئيسية التي تعمل عليها السلطات العمومية عن طريق مجمع سوناطراك والرامية إلى "ابراز موارد جديدة من المحروقات ووضع برنامج لتطويرها واستغلالها وانتاجها وكذا تثمينها من خلال تطوير الصناعة التحويلية".

واوضح السيد عرقاب, في ذات السياق, أن الأمر يتعلق كذلك "برفع الانتاج الوطني وخلق فرص عمل كثيرة وتحقيق انجازات بارزة من حيث الاكتشافات وتطوير الحقول وكذا في مجال التكرير, وتعزيز قدرات الجزائر التصديرية, بالاعتماد على الكفاءة الوطنية والطاقة الشبانية من أجل دعم الاقتصادي الوطني والمشاركة الفعالة في الانتقال الطاقوي ببلادنا".

من جانبه, شكر السيد حشيشي رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه, مؤكدا حرصه على العمل على تحقيق وتجسيد أهداف المؤسسة في مختلف نشاطاتها ومجالات تدخلها, على غرار استكشاف المحروقات لتعويض الكميات المستهلكة وتجديد المخزون وضمان ديمومة الشركة.

ويتعلق الامر كذلك -يضيف الرئيس المدير العام الجديد للمجمع- بتطوير الانتاج من النفط والغاز والمكثفات وغاز البترول المميع وكذا التكرير وتمييع الغاز.

كما يشكل نشاطا نقل المحروقات عبر الانابيب والتسويق "القلب النابض للشركة", لافتا الى ان الشراكة "تشكل خيارا استراتيجيا علينا ترقيته اكثر فأكثر" علاوة على الطاقات المتجددة.

وإذ ابرز الاهمية الكبرى للمورد البشري الذي يتمتع به المجمع باعتباره الرأسمال الحقيقي له, أكد الرئيس المدير العام الجديد على ضرورة تضافر جهود عمال وعاملات سوناطراك لتحقيق الاهداف المسطرة.

بدوره, تطرق السيد حكار في تدخله الى الاشواط التي قطعها مجمع سوناطراك خلال السنوات الثلاث الاخيرة و"النتائج المعتبرة" المحققة في مجال الانتاج والتصدير رغم الظرف الدولي والوطني الصعب, لاسيما بفعل الازمة الصحية كوفيد-19.

وأبرز حكار, في ذات الصدد, ما تم تحقيقه خصوصا في مجال مواصلة الانتاج وتطوير نشاط التكرير مع ترقية المحتوى المحلي باشراك المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة في تجسيد مشاريع المجمع, بالأخص في مجال تحلية مياه البحر.