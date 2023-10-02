الديوان الوطني للحبوب يؤكد توفر كميات كافية من البقول الجافة والأرز على مستوى شبكته الوطنية للتوزيع -

وفد من المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماعات اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة -

نشر القوانين الأساسية لمستخدمي قطاع الصحة على أقصى تقدير نهاية السنة الجارية -

تنصيب رشيد حشيشي رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك -

مؤشرات مشجعة وقوية تظهر جليا أن قطاع السياحة يسجل تطورا ملموسا -

جثمان المجاهد العميد المتقاعد حسين بن حديد يوارى الثرى بمقبرة بن عكنون -

السيد ربيقة يؤكد حرص قطاعه على معالجة جميع مشاكل المجاهدين وذوي الحقوق -

الزيادات في المنحة التضامنية لفائدة أزيد من مليون مستفيد بداية من الشهر الجاري -

تكوين مهني: أزيد من 340 ألف مسجل للالتحاق بالمؤسسات التكوينية -

أعضاء مجلس الأمة يثمنون التدابير المدرجة بهدف تعزيز السياسة الاستثمارية في الجزائر -

استغلال العقار الاقتصادي التابع للدولة: دفتر الشروط على طاولة الأمانة العامة للحكومة قريبا -

إطلاق أربعة مشاريع تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر قبل نهاية عام 2024 -

رئيس الجمهورية ينهي مهام توفيق حكار على رأس سوناطراك، و يعين رشيد حشيشي خلفا له -

وزير الطاقة والمناجم يستقبل نائب برلماني عن ولاية سكيكدة -

وهران: زهاء 50 عارضا في الصالون الدولي للانتقال الطاقوي وطاقات المستقبل ايرا -

طاقة ومناجم: السيد عرقاب يستعرض فرص التعاون الثنائي مع سفير الشيلي بالجزائر -

بلعابد يشدد على ضرورة مواصلة التنسيق لتذليل الصعوبات التي قد تعترض السنة الدراسية -

تثمين قرار رئيس الجمهورية برفع منحة الطلبة الجامعيين -

استثمار: نحو إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري -