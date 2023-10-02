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تنصيب رشيد حشيشي رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 أكتوير 2023 18:40     الفئـة : اقتصــاد
تنصيب رشيد حشيشي رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك

الجزائر - أشرف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, على تنصيب رشيد حشيشي رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك, خلفا لتوفيق حكار.

وكان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد أنهى اليوم الاثنين مهام السيد حكار وعين السيد حشيشي خلفا له على رأس المجمع النفطي العمومي.

إقرأ أيضا:    رئيس الجمهورية ينهي مهام توفيق حكار على رأس سوناطراك، و يعين رشيد حشيشي خلفا له

 

آخر تعديل على الإثنين, 02 أكتوير 2023 19:38
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تنصيب رشيد حشيشي رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 أكتوير 2023 18:40     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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