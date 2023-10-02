وكان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد أنهى اليوم الاثنين مهام السيد حكار وعين السيد حشيشي خلفا له على رأس المجمع النفطي العمومي.
إقرأ أيضا: رئيس الجمهورية ينهي مهام توفيق حكار على رأس سوناطراك، و يعين رشيد حشيشي خلفا له
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - أشرف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, على تنصيب رشيد حشيشي رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك, خلفا لتوفيق حكار.
وكان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد أنهى اليوم الاثنين مهام السيد حكار وعين السيد حشيشي خلفا له على رأس المجمع النفطي العمومي.
إقرأ أيضا: رئيس الجمهورية ينهي مهام توفيق حكار على رأس سوناطراك، و يعين رشيد حشيشي خلفا له