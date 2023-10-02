مؤشرات "مشجعة وقوية" تظهر جليا أن قطاع السياحة يسجل "تطورا ملموسا"

الجزائر- أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية, مختار ديدوش, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن مؤشرات "مشجعة وقوية" تظهر جليا أن قطاع السياحة الذي يواجه العديد من التحديات يسجل "تطورا ملموسا".

وخلال اشرافه على افتتاح الملتقى الوطني لإطارات قطاع السياحة والصناعة التقليدية الذي خصص لتقييم موسم الاصطياف لسنة 2023, أبرز السيد ديدوش في كلمة له أن الجزائر تبدي رغبة أكيدة لإحداث "نهضة حقيقية" في قطاع السياحة, الذي يواجه العديد من التحديات, إلا أن الواقع يبرز "مؤشرات مشجعة وقوية تظهر جليا أن هذا القطاع الهام يسجل تطورا ملموسا يستدعي الانضباط التام لتنفيذ مخطط عمل الوزارة المستمد من برنامج عمل الحكومة مع ضرورة المثابرة والعمل المتواصل".

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وأوضح بالمناسبة أن الجزائر عرفت خلال هذه السنة, ومنذ شهر يناير إلى غاية أغسطس 2023, "تدفقا مميزا للسياح الأجانب من مختلف الجنسيات، إذ تم تسجيل دخول حوالي 2.3 مليون سائح من بينهم 1.5 مليون سائح أجنبي، مشيرا إلى أن ولايات الجنوب لوحدها شهدت توافد 26 ألف سائح أجنبي من بينهم 2500 استفادوا من إجراءات منح التأشيرة بعين المكان".

وأضاف أن "أزيد من 140 مليون مصطاف توافدوا هذا الموسم على الشواطئ التي بلغ عددها 617 شاطئا منها 437 مسموح للسباحة", مبرزا أن "47 مؤسسة فندقية دخلت حيز الخدمة عبر مختلف ولايات الوطن".

كما ذكر أن الاستغلال الأمثل للإمكانات السياحية، يحتاج أساسا إلى مرافق استقبال وإيواء بحجم التدفق السياحي ونوعيته ورغبات السياح المحليين والأجانب، مشيرا أن عدد المرافق والهياكل السياحية، من فنادق ومركبات، قد "تضاعف" خلال السنوات الأخيرة، غير أنه يتطلب تعزيز وتنويع الحظيرة الحالية بإنجازات تواكب المقاييس والمعايير الدولية، مع إيلاء "الأهمية القصوى لجودة الخدمات السياحية".

وسيتم خلال هذا اللقاء الذي يجمع إطارات الادارة المركزية ومدراء السياحة والصناعة التقليدية عبر ولايات الوطن، تقديم عروض تشمل حوصلة لسير موسم الاصطياف بالولايات الساحلية.

كما سيعرف نقاشا حول مختلف الجوانب المتعلقة بموسم الاصطياف وآفاق العمل والتحضير المسبق للموسم القادم.

وابرز السيد ديدوش في هذا الاطار اهمية هذا اللقاء التقييمي الذي نظمه القطاع بالتنسيق مع كل المعنيين من مختلف ولايات الوطن للوقوف على الإنجازات المسجلة خلال المواسم السياحية في البلاد, لا سيما موسمي الاصطياف والصحراوي، اللذان يعدان قطبين أساسيين للنهوض بالسياحة الداخلية والسياحة الاستقبالية.

وبالمناسبة, اشاد الوزير بالنتائج التي حققها الصالون الدولي للسياحة والاسفار مذكرا بان الطبعة ال22 عرفت مشاركة ما يفوق 300 عارض من بينهم 70 عارض يمثلون 30 دولة واقبال كبير للزوار, مما يؤكد --كما قال-- بان "المقصد السياحي الجزائري اصبح حقيقة اكيدة, دون أن ننسى مجال الصناعة التقليدية الذي يرافق السياحة في إظهار الهوية الوطنية والتراث المادي و اللامادي".