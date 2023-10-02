إطلاق أربعة مشاريع تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر قبل نهاية عام 2024

وقال السيد مجلد في تصريح لوأج على هامش افتتاح المعرض الدولي الثالث عشر للتحول الطاقوي وطاقات المستقبل الذي يقام من 2 إلى 4 أكتوبر بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" لوهران، أن هذه المشاريع قيد الدراسة بالشراكة مع جامعات و مراكز للبحث.

وأضاف ذات المسؤول أنه سيتم إطلاق مشروع أو مشروعين من هذه المشاريع قبل نهاية عام 2023، فيما سيتم إطلاق المشاريع المتبقية في سنة 2024، مضيفا أن ثلاثة من هذه المشاريع يطورها مجمع سوناطراك، فيما ينتظر تجسيد المشروع الرابع في اطار الشراكة مع الألمان.

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وأشار السيد مجلد إلى أن سوناطراك تهدف من خلال هذه المشاريع إلى إدخال استخدام الهيدروجين الأخضر في تشغيل توربينات الغاز، وكذلك اختباره في النقل عبر الأنابيب وفي الروابط المستقبلية بين الجزائر وأوروبا (الممر الجنوبي).

وأبرز المسؤول نفسه أن استخدام الهيدروجين الأخضر وكل الطاقات النظيفة في عمليات الإنتاج (المزيج الطاقوي) أصبح ضرورة.

في سياق آخر، وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية، أشار ذات المصدر إلى أنه تم إطلاق مناقصات في الآونة الاخير ستمكن من إنتاج ما لا يقل عن 2.000 ميغاواط بحلول العام المقبل، والتي ستضاف إلى 15.000 ميغاواط الموجودة.