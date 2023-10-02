Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وهران: زهاء 50 عارضا في الصالون الدولي للانتقال الطاقوي وطاقات المستقبل "ايرا"

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 أكتوير 2023 15:33     الفئـة : اقتصــاد
وهران: زهاء 50 عارضا في الصالون الدولي للانتقال الطاقوي وطاقات المستقبل &quot;ايرا&quot;

وهران - يشارك ما لا يقل عن خمسين عارضا في الطبعة 13 للصالون الدولي للانتقال الطاقوي وطاقات المستقبل (أيرا 2023)، الذي فتح أبوابه اليوم الإثنين بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" لوهران.

و اوضحت ليندا أولونيس مسؤولة الاتصال لهذه التظاهرة على هامش مراسم الافتتاح ان هذه الطبعة تسجل مشاركة نحو خمسين عارضا، منهم عشرة أجانب من جمهورية الصين الشعبية وإيطاليا وألمانيا.

و قد أشرف على مراسم افتتاح الصالون المدير العام للدراسات والاستشراف، مجلد ميلود ممثلا لوزير الطاقة والمناجم الذي أشار في نقاشاته مع العارضين على ضرورة تطوير المشاريع في مجال الطاقات المتجددة، للمشاركة في التحول الطاقوي وتخفيض استهلاك الطاقة الأحفورية.

وسيستضيف الصالون كعادته مهنيي القطاع، و فاعلين اقتصاديين من داخل و خارج الوطن، و كبريات المؤسسات الوطنية الناشطة في مجال الانتقال الطاقوي على غرار مجمع سوناطراك و مجمع سونلغاز والمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا" و" زرقون للطاقة الخضراء"، اضافة الى مراكز البحث كمركز تطوير الطاقات المتجددة.

و قد تم استبدال اسم التظاهرة في هذه الطبعة بالصالون الدولي للانتقال الطاقوي و طاقات المستقبل عوض الصالون الدولي للطاقات المتجددة، الطاقات النظيفة والتنمية المستدامة الذي كان مخصصا للطبعات الماضية.

و أبرز المنظمون أن "ايرا" وبالتشاور مع شركائها، ارتأت تعزيز هويتها، من خلال الجمع بين الطاقات المتجددة والطاقات النظيفة والتنمية المستدامة تحت عنوان واحد هو "انتقال الطاقة"، و إضافة "طاقات المستقبل" وهي طاقات موجودة في الجزائر، من خلال منشآت الطاقة الشمسية ومشاريع تطوير الهيدروجين الأخضر وغيرها.

وتم تسطير على هامش المعرض برنامجا ثريا من المحاضرات تخص مواضيع مختلفة مثل "الطاقات المتجددة في الجزائر: واقع و افاق"، و"التحول الطاقوي في سوناطراك"، و"آفاق تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر"، و"الأمن الطاقوي في الجزائر: رهانات واستراتيجيات وآفاق".

كلـمات مفتـاحيــة :
وهران: زهاء 50 عارضا في الصالون الدولي للانتقال الطاقوي وطاقات المستقبل "ايرا"
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 أكتوير 2023 15:33     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.02

رئيس الجمهورية ينهي مهام توفيق حكار على رأس سوناطراك، و يعين رشيد حشيشي خلفا له

23.10.02

وزير الطاقة والمناجم يستقبل نائب برلماني عن ولاية سكيكدة

23.10.02

وهران: زهاء 50 عارضا في الصالون الدولي للانتقال الطاقوي وطاقات المستقبل "ايرا"

23.10.02

طاقة ومناجم: السيد عرقاب يستعرض فرص التعاون الثنائي مع سفير الشيلي بالجزائر

23.10.02

بلعابد يشدد على ضرورة مواصلة التنسيق لتذليل الصعوبات التي قد تعترض السنة الدراسية

23.10.02

تثمين قرار رئيس الجمهورية برفع منحة الطلبة الجامعيين

الأكثــر قـراءة

23.09.28

صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بإعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية في الجريدة الرسمية

23.09.28

تعليم عالي: سياسة تشاركية لجعل الجامعة الجزائرية قاطرة للتنمية الاقتصادية

23.09.26

كأس إفريقيا للأمم 2025/2027: "الفاف" تكشف عن سبب سحب ترشح الجزائر من تنظيم المنافسة…

23.09.28

بيان مندوب المخزن أمام الجمعية العامة "إهانة لكل ما تمثله الأمم المتحدة"

23.09.28

الخطوط الجوية الجزائرية : تخفيضات تصل الى 75 بالمئة بمناسبة الصالون الدولي للسياحة

23.09.26

ترقب وضع حيز الخدمة لحوالي عشرة مشاريع خاصة بالمواد غير الحديدية