وهران: زهاء 50 عارضا في الصالون الدولي للانتقال الطاقوي وطاقات المستقبل "ايرا"

وهران - يشارك ما لا يقل عن خمسين عارضا في الطبعة 13 للصالون الدولي للانتقال الطاقوي وطاقات المستقبل (أيرا 2023)، الذي فتح أبوابه اليوم الإثنين بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" لوهران.

و اوضحت ليندا أولونيس مسؤولة الاتصال لهذه التظاهرة على هامش مراسم الافتتاح ان هذه الطبعة تسجل مشاركة نحو خمسين عارضا، منهم عشرة أجانب من جمهورية الصين الشعبية وإيطاليا وألمانيا.

و قد أشرف على مراسم افتتاح الصالون المدير العام للدراسات والاستشراف، مجلد ميلود ممثلا لوزير الطاقة والمناجم الذي أشار في نقاشاته مع العارضين على ضرورة تطوير المشاريع في مجال الطاقات المتجددة، للمشاركة في التحول الطاقوي وتخفيض استهلاك الطاقة الأحفورية.

وسيستضيف الصالون كعادته مهنيي القطاع، و فاعلين اقتصاديين من داخل و خارج الوطن، و كبريات المؤسسات الوطنية الناشطة في مجال الانتقال الطاقوي على غرار مجمع سوناطراك و مجمع سونلغاز والمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا" و" زرقون للطاقة الخضراء"، اضافة الى مراكز البحث كمركز تطوير الطاقات المتجددة.

و قد تم استبدال اسم التظاهرة في هذه الطبعة بالصالون الدولي للانتقال الطاقوي و طاقات المستقبل عوض الصالون الدولي للطاقات المتجددة، الطاقات النظيفة والتنمية المستدامة الذي كان مخصصا للطبعات الماضية.

و أبرز المنظمون أن "ايرا" وبالتشاور مع شركائها، ارتأت تعزيز هويتها، من خلال الجمع بين الطاقات المتجددة والطاقات النظيفة والتنمية المستدامة تحت عنوان واحد هو "انتقال الطاقة"، و إضافة "طاقات المستقبل" وهي طاقات موجودة في الجزائر، من خلال منشآت الطاقة الشمسية ومشاريع تطوير الهيدروجين الأخضر وغيرها.

وتم تسطير على هامش المعرض برنامجا ثريا من المحاضرات تخص مواضيع مختلفة مثل "الطاقات المتجددة في الجزائر: واقع و افاق"، و"التحول الطاقوي في سوناطراك"، و"آفاق تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر"، و"الأمن الطاقوي في الجزائر: رهانات واستراتيجيات وآفاق".