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طاقة ومناجم: السيد عرقاب يستعرض فرص التعاون الثنائي مع سفير الشيلي بالجزائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 أكتوير 2023 15:30     الفئـة : اقتصــاد
طاقة ومناجم: السيد عرقاب يستعرض فرص التعاون الثنائي مع سفير الشيلي بالجزائر

الجزائر - بحث وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, فرص التعاون الثنائي مع سفير جمهورية الشيلي لدى الجزائر, فرانسيسكو خافيير بير غونيو أورتادو, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء, الذي تم بمقر الوزارة, "استعرض الطرفان علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة عامة, لاسيما في مجال الطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين", يقول البيان.

كما ناقش الطرفان, يضيف ذات المصدر, "فرص التعاون والاستثمار في قطاع المناجم بالجزائر, لاسيما البحث والاستغلال وإنتاج المواد المنجمية".

ولدى تقديمه لخطة تطوير القطاع المنجمي بالجزائر, دعا السيد عرقاب "الشركات الشيلية إلى الاستثمار في مجال المناجم بالجزائر وإنشاء شراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الجزائرية, مع تبادل التجارب والخبرات بين الطرفين".

من جانبه, أعرب السفير الشيلي عن "ارتياحه للعلاقات الطيبة بين البلدين", معبرا أيضا عن "اهتمام الشركات الشيلية بتكثيف التبادلات مع شركات قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر", حسب البيان.

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طاقة ومناجم: السيد عرقاب يستعرض فرص التعاون الثنائي مع سفير الشيلي بالجزائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 أكتوير 2023 15:30     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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