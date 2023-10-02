Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تثمين الاجراءات المعلنة لفائدة الفلاحين الذين مسهم الجفاف

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 أكتوير 2023 14:45     الفئـة : اقتصــاد
تثمين الاجراءات المعلنة لفائدة الفلاحين الذين مسهم الجفاف

الجزائر - ثمن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، اليوم الاثنين في بيان له, قرارات مجلس الوزراء المنعقد أمس الاحد، برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فيما يخص الاجراءات المتخذة لفائدة الفلاحين الذين مسهم الجفاف.

و جاء في البيان أن "الأمانة الوطنية للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، برئاسة أمينها العام، ديلمي عبد اللطيف، تثمن عاليا قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد أمس الاحد، برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فيما يخص الاجراءات المتخذة لفائدة الفلاحين الذين مسهم الجفاف".

إقرأ أيضا:   رئيس الجمهورية يأمر بتعويض الفلاحين المتضررين من الجفاف ودعمهم بالبذور والأسمدة مجانا

 و أشار البيان الى انه و من خلال هذه "الاجراءات الشجاعة" فان "الفلاحين و المنتجين و الاسرة الفلاحية قاطبة مدينة لرئيس الجمهورية لما يوليه من اهتمام بالغ للقطاع الفلاحي خاصة حماية المنتجين الزراعيين".

كما ذكر بيان الاتحاد بهذه الإجراءات المتخذة لفائدة الفلاحين الذين مسهم الجفاف و المتعلقة اساسا بتعويض الفلاحين عن انتاج الحبوب المتضررة ودعمهم بالبذور والأسمدة مجانا و تأجيل دفع الإتاوة المستحقة على الأراضي الممنوحة بصيغة الامتياز فضلا عن  تأجيل دفع القروض الفلاحية (الرفيق) لمدة ثلاث سنوات مع تكفل الدولة بنسبة الفوائد.

كما تتعلق هذه الاجراءات ايضا بالإسراع في اتمام صوامع تخزين الحبوب للوصول إلى طاقة استيعاب تقدر بتسعة ملايين طن, حسب نفس المصدر.

آخر تعديل على الإثنين, 02 أكتوير 2023 15:45
كلـمات مفتـاحيــة :
تثمين الاجراءات المعلنة لفائدة الفلاحين الذين مسهم الجفاف
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 أكتوير 2023 14:45     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.02

رئيس الجمهورية ينهي مهام توفيق حكار على رأس سوناطراك، و يعين رشيد حشيشي خلفا له

23.10.02

وزير الطاقة والمناجم يستقبل نائب برلماني عن ولاية سكيكدة

23.10.02

وهران: زهاء 50 عارضا في الصالون الدولي للانتقال الطاقوي وطاقات المستقبل "ايرا"

23.10.02

طاقة ومناجم: السيد عرقاب يستعرض فرص التعاون الثنائي مع سفير الشيلي بالجزائر

23.10.02

بلعابد يشدد على ضرورة مواصلة التنسيق لتذليل الصعوبات التي قد تعترض السنة الدراسية

23.10.02

تثمين قرار رئيس الجمهورية برفع منحة الطلبة الجامعيين

الأكثــر قـراءة

23.09.28

صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بإعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية في الجريدة الرسمية

23.09.28

تعليم عالي: سياسة تشاركية لجعل الجامعة الجزائرية قاطرة للتنمية الاقتصادية

23.09.26

كأس إفريقيا للأمم 2025/2027: "الفاف" تكشف عن سبب سحب ترشح الجزائر من تنظيم المنافسة…

23.09.28

بيان مندوب المخزن أمام الجمعية العامة "إهانة لكل ما تمثله الأمم المتحدة"

23.09.28

الخطوط الجوية الجزائرية : تخفيضات تصل الى 75 بالمئة بمناسبة الصالون الدولي للسياحة

23.09.26

ترقب وضع حيز الخدمة لحوالي عشرة مشاريع خاصة بالمواد غير الحديدية