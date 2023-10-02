تثمين الاجراءات المعلنة لفائدة الفلاحين الذين مسهم الجفاف

الجزائر - ثمن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، اليوم الاثنين في بيان له, قرارات مجلس الوزراء المنعقد أمس الاحد، برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فيما يخص الاجراءات المتخذة لفائدة الفلاحين الذين مسهم الجفاف.

و جاء في البيان أن "الأمانة الوطنية للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، برئاسة أمينها العام، ديلمي عبد اللطيف، تثمن عاليا قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد أمس الاحد، برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فيما يخص الاجراءات المتخذة لفائدة الفلاحين الذين مسهم الجفاف".

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و أشار البيان الى انه و من خلال هذه "الاجراءات الشجاعة" فان "الفلاحين و المنتجين و الاسرة الفلاحية قاطبة مدينة لرئيس الجمهورية لما يوليه من اهتمام بالغ للقطاع الفلاحي خاصة حماية المنتجين الزراعيين".

كما ذكر بيان الاتحاد بهذه الإجراءات المتخذة لفائدة الفلاحين الذين مسهم الجفاف و المتعلقة اساسا بتعويض الفلاحين عن انتاج الحبوب المتضررة ودعمهم بالبذور والأسمدة مجانا و تأجيل دفع الإتاوة المستحقة على الأراضي الممنوحة بصيغة الامتياز فضلا عن تأجيل دفع القروض الفلاحية (الرفيق) لمدة ثلاث سنوات مع تكفل الدولة بنسبة الفوائد.

كما تتعلق هذه الاجراءات ايضا بالإسراع في اتمام صوامع تخزين الحبوب للوصول إلى طاقة استيعاب تقدر بتسعة ملايين طن, حسب نفس المصدر.