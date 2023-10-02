إختتام الطبعة ال 22 للصالون الدولي للسياحة والأسفار

الجزائر - إختتمت يوم الأحد بقصر المعارض "الصنوبر البحري" فعاليات الطبعة ال 22 للصالون الدولي للسياحة والأسفار الذي عرف مشاركة أزيد من 250 عارضا من بينهم 73 عارضا من 30 دولة أجنبية.



و بمناسبة اختتام هذه الطبعة, أكد الأمين العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية, رشيد بن ناصر ان هذه التظاهرة السياحية الدولية تأتي في إطار ترقية الوجهة السياحية الوطنية "من أجل إعادة وضع الجزائر على الخريطة السياحية العالمية وتعزيز موقعها وجعلها مقصدا سياحيا رائدا".



و أوضح في هذا الاطار, أن هذا الصالون الذي استقطب هذه السنة مئة الف زائر يعد ايضا فرصة للتعريف بالتسهيلات والامتيازات التي أقرتها الدولة لتشجيع الاستثمار السياحي, مذكرا "بقانون الاستثمار الجديد الذي منح لقطاع السياحة اهتماما خاصا ضمن رؤية شاملة ومستقرة يسمح للمستثمرين الاجانب ولوج السوق الجزائرية الواعدة".



كما ذكر السيد بن ناصر ببرنامج الصالون الثري حيث نظمت خلاله -- كما قال-- ندوات ولقاءات متخصصة وكذا التوقيع على اتفاقيات تعاون وشراكة بين المتعاملين والفاعلين المشاركين.



و بالموازاة مع تنظيم هذا الحدث --يضيف الامين العام للوزارة-- يوجد حاليا في تيميمون في اطار جولة استكشافية 43 مشاركا من دول اجنبية من اصحاب وكالات سياحية وصناع المحتوى وصحافيين للاطلاع على جزء من كنوز الجزائر الطبيعية والثقافية ومعالمها المعمارية.



و في ختام كلمته ذكر السيد بن ناصر بانه سيتم ما بين 28 و 29 أكتوبر الحالي تنظيم منتدى دولي حول السياحة الحموية بولاية سطيف ومهرجان دولي للسياحة الصحراوية ما بين 2 و4 ديسمبر بولاية الوادي.



للإشارة, قدمت بالمناسبة عدة جوائز للمشاركين الذين تميزوا في الصالون على غرار جائزة احسن شارة للمعرض والتي ستستعمل لمدة عشر سنوات للفائز في المسابقة

امين عرفي, كما منح الدرع الذهبي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية نظير من تقدمه من خدمات جيدة وتسهيلات لترقية السياحة الداخلية و استقطاب السياح الاجانب.