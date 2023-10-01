رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة السهر الصارم على تنظيم الاستيراد مع توفير مختلف السلع

الجزائر - شدد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم الأحد, على ضرورة السهر الصارم على تنفيذ خطة الدولة الرامية لتنظيم الاستيراد مع توفير مختلف السلع, وذلك للحيلولة دون تأويل قرارات الدولة بهذا الشأن, حسب بيان لمجلس الوزراء.

وأوضح البيان أن رئيس الجمهورية شدد, في تعقيبه على عرض قدمه وزير التجارة حول التموين بالمواد الواسعة الاستهلاك, "على ضرورة السهر الصارم على تنفيذ خطة الدولة في تنظيم الاستيراد وتوفير مختلف السلع للحيلولة دون تأويل قرارات الدولة, بهدف خلق وتغذية الإشاعات حول الندرة, بينما الدولة قادرة على ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بكل أريحية في ظل قانون المنافسة".

وفي هذا السياق, أكد رئيس الجمهورية على أن "دعم الدولة لمختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع, سيبقى مكفولا مهما كانت الأسعار في الأسواق الدولية", مضيفا أنها "تقف دوما بالمرصاد لكل المحاولات الهادفة إلى قطع قوت الجزائريين", وفقا للمصدر ذاته.