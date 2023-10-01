رئيس الجمهورية يأمر بتعويض الفلاحين المتضررين من الجفاف ودعمهم بالبذور والأسمدة مجانا

الجزائر- أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال ترؤسه, اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء, بتعويض الفلاحين المتضررين من الجفاف وكذا دعمهم بالبذور والأسمدة مجانا, حسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.

وأوضح ذات المصدر أنه بخصوص عرض وزير الفلاحة حول التموين بالمواد الواسعة الاستهلاك, "أمر رئيس الجمهورية باتخاذ العديد من الإجراءات لفائدة الفلاحين الذين مسهم الجفاف وذلك بتأجيل دفع الإتاوة المستحقة على الأراضي الممنوحة بصيغة الامتياز, تأجيل دفع القروض الفلاحية (الرفيق) لمدة ثلاث سنوات مع تكفل الدولة بنسبة الفوائد, وكذا تعويض الفلاحين عن إنتاج الحبوب المتضررة ودعمهم بالبذور والأسمدة مجانا".

كما أمر رئيس الجمهورية, يضيف ذات المصدر, ب "الإسراع في إتمام صوامع تخزين الحبوب، للوصول إلى طاقة استيعاب تقدر بتسعة ملايين طن".

أما فيما يتعلق بالاستيراد, أمر رئيس الجمهورية بتنظيم عمليات الاستيراد, حيث يكون الهدف "تشجيع وحماية المنتوج الوطني وليس خلق الندرة على حساب المواطنين، لأنه لا تقشف مع قوت الجزائريين", يقول البيان.