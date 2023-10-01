إعادة التأمين: وكالة التصنيف الدولية "أ.أم باست" تؤكد تصنيف ب+ للشركة المركزية لإعادة التأمين

الجزائر - اكدت وكالة التصنيف الدولية "أ.أم باست" تصنيف ب+ (جيد) للقوة المالية للشركة المركزية لإعادة التامين مع افاق "مستقرة", حسبما افاد به اليوم الاحد بيان لذات الشركة.

و اوضح ذات المصدر, ان الوكالة قد حافظت أيضا على تصنيف القرض طويل الامد للمصدر, الخاص بالشركة المركزية لإعادة التامين, عند "ب.ب.ب" (جيد).

و اضاف بيان الشركة العمومية, ان "هذا التأكيد يعكس استقرار و صمود الشركة و يظهر القوة المالية للمؤسسة و قدرتها على الاستجابة لالتزاماتها تجاه زبائنها و شركائها".

و تابعت الشركة, ان "استقرار الافاق يؤكد حفاظها على أداءاتها المالية, مما يسمح لها بمواجهة التحديات المستقبلية مع مواصلة مهمتها المتمثلة في دعم سوق التأمينات على الصعيدين الوطني و الدولي".

و تعتبر وكالة التصنيف الدولية "أ.أم باست", التي تم انشاؤها في سنة 1899 بالولايات المتحدة الامريكية, وكالة لتصنيف القروض, مختصة في قطاع التأمينات.