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لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها توافق على اطلاق قرض سندي لفائدة "المغاربية للإيجار المالي"

  أدرج يـوم : الأحد, 01 أكتوير 2023 17:00     الفئـة : اقتصــاد
لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها توافق على اطلاق قرض سندي لفائدة &quot;المغاربية للإيجار المالي&quot;

الجزائر - صادقت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على مذكرة اعلامية تتعلق بإطلاق قرض سندي مؤسساتي من طرف شركة المغاربية للإيجار المالي الجزائر (MLA) بقيمة 3 مليار دينار جزائري, حسبما اكدته هذه اللجنة في بيان لها اليوم الاحد.

وجاء في البيان "خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 26 سبتمبر 2023, أصدرت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (COSOB) تأشيرتها على المذكرة الإعلامية المتعلقة بإصدار قرض سندي من طرف شركة المغاربية للإيجار المالي الجزائر (MLA) موجه للمستثمرين المؤسساتيين بقيمة قدرها 03 مليار دينار جزائري, يستخدم لتمويل نشاط الإيجار المالي للشركة".

ويبلغ عدد السندات التي ستطرح في هذه العملية 300.000 سند بقيمة إسمية تقدر بـ 10.000 دينار للسند الواحد, يضيف نفس المصدر مبرزا انه تم تحديد مدة الاستحقاق بخمس سنوات بمعدل فائدة سنوي قدره 5,20 بالمائة.

وذكر البيان ان هذا الإصدار يعد هو الثالث من نوعه لشركة المغاربية للإيجار المالي الجزائر (MLA), التي سبق لها أن قامت بإصدار قرضين (02) سنديين مؤسساتيين سنة 2015 و 2017.

وتعتبر شركة المغاربية للإيجار المالي مؤسسة مالية متخصصة في نشاط بالإيجار المالي, معتمدة بالجزائر منذ سنة 2006 برأس مال قدره 6,5 مليار دينار جزائري.

كلـمات مفتـاحيــة :
لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها توافق على اطلاق قرض سندي لفائدة "المغاربية للإيجار المالي"
  أدرج يـوم : الأحد, 01 أكتوير 2023 17:00     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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