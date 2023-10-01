Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي: إعطاء الأولوية للشعب الاستراتيجية بورقلة وإن صالح

  أدرج يـوم : الأحد, 01 أكتوير 2023 16:41     الفئـة : اقتصــاد

ورقلة - تمحورت فعاليات إحياء الطبعة ال30 لليوم الوطني للإرشاد الفلاحي اليوم الأحد بولايتي ورقلة وإن صالح حول إعطاء الأولوية للشعب الاستراتيجية وتحسين الإنتاج ورفع المردودية.

وفي هذا الصدد، أدرجت عدة إجراءات بولاية ورقلة أبرزها توسيع المساحة الصالحة للزراعة والرفع من الإنتاج الفلاحي في الشعب الاستراتيجية حسب الأولوية على غرار التمور والحبوب والأعلاف والخضروات واللحوم الحمراء والبيضاء، كما أوضح مدير القطاع تاج مرزوقي خلال هذه التظاهرة التي جرى تنظيمها تحت شعار" الابتكار والتكنولوجيا الزراعية من أجل مواجهة التغيرات المناخية''.

ويسعى كذلك القائمون على القطاع إلى الرفع من مردودية الإنتاج لاسيما في الحبوب إلى جانب تطوير شعبة الإبل من خلال تخصيص مساحات لإنتاج الأعلاف للمربين وتطوير المناطق الحدودية والمحافظة على الواحات والمنتوجات الواحاتية، مثلما أشير إليه.

ومن جهته، دعا والي الولاية مصطفي أغامير لدى إشرافه على افتتاح التظاهرة مسؤولي الهيئات العمومية منها والخاصة ذات الصلة بقطاع الفلاحة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تطوير مختلف الشعب الفلاحية من خلال تدعيم المستثمرين وتقديم تسهيلات لهم وكذا التركيز على الزراعات الاستراتيجية بهدف تحقيق تنمية اقتصادية شاملة بالولاية.

وبهذه المناسبة كشف مدير المصالح الفلاحية بولاية إن صالح علال العلاوي عن توقعاته لمنتوج وفير في شعبة الحبوب تحت المرشات المحورية خلال الموسم الفلاحي الجديد، على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 900 هكتار.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بولاية إن صالح أبديا رغبتهما في مرافقة الفلاحين والمستثمرين الراغبين في تنشيط هذه الشعبة عبر تراب الولاية بما في ذلك الاستفادة من صيغ الدعم الموجهة لتفعيل النشاط الفلاحي.

وقد عرفت هذه التظاهرة تكريم بعض الفلاحين والمستثمرين الذين ساهموا في تحقيق نتائج "جيدة" خلال الموسم الفلاحي الفارط في مختلف الشعب.

كلـمات مفتـاحيــة :
اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي: إعطاء الأولوية للشعب الاستراتيجية بورقلة وإن صالح
  أدرج يـوم : الأحد, 01 أكتوير 2023 16:41     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.01

المهرجان الثقافي الوطني للإنتاج المسرحي النسوي بعنابة: تأكيد على أهمية التوثيق للأعمال…

23.10.01

سي الهاشمي عصاد : نحرص على متابعة عمليات إدراج اللغة الأمازيغية في مختلف المنظومات

23.10.01

المجلس الشعبي الوطني: ضبط الجدول الزمني للجلسات العامة خلال الفترة المقبلة

23.10.01

الموافقة على اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى مملكة الدنمارك

23.10.01

جنوب افريقيا وليسوتو تؤكدان دعمهما القوي للقضيتين الصحراوية والفلسطينية

23.10.01

لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها توافق على اطلاق قرض سندي لفائدة "المغاربية للإيجار…

الأكثــر قـراءة

23.09.28

صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بإعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية في الجريدة الرسمية

23.09.28

تعليم عالي: سياسة تشاركية لجعل الجامعة الجزائرية قاطرة للتنمية الاقتصادية

23.09.26

كأس إفريقيا للأمم 2025/2027: "الفاف" تكشف عن سبب سحب ترشح الجزائر من تنظيم المنافسة…

23.09.28

بيان مندوب المخزن أمام الجمعية العامة "إهانة لكل ما تمثله الأمم المتحدة"

23.09.28

الخطوط الجوية الجزائرية : تخفيضات تصل الى 75 بالمئة بمناسبة الصالون الدولي للسياحة

23.09.26

ترقب وضع حيز الخدمة لحوالي عشرة مشاريع خاصة بالمواد غير الحديدية