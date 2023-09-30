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تربية الدواجن : وزارة الفلاحة تؤكد وفرة مدخلات تغذية لدى الديوان الوطني لتغذية الأنعام

  أدرج يـوم : السبت, 30 سبتمبر 2023 18:57     الفئـة : اقتصــاد
تربية الدواجن : وزارة الفلاحة تؤكد وفرة مدخلات تغذية لدى الديوان الوطني لتغذية الأنعام

الجزائر - أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يوم السبت في بيان لها، وفرة مدخلات التغذية الخاصة بشعبة تربية الدواجن على مستوى الديوان الوطني لتغذية الأنعام "أوناب".


و جاء في البيان : "تعلم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية كافة التعاونيات المنخرطة في شعبة تربية الدواجن, عن إمكانية تموين هياكل التربية بمدخلات تغذية الأنعام (الذرة والصويا) لدى الديوان الوطني لتغذية الأنعام".


و يندرج هذا الإجراء في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-112 المؤرخ في 9 مارس 2023, المتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لكل
عمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن, حسب المصدر.


و يرخص هذا المرسوم التنفيذي لكل متعامل عمومي أو خاص ببيع مدخلات تربية الدواجن, الذرة بالأخص, لفائدة التعاونيات الفلاحية المندرجة والمستفيدة من جهاز الدعم (الإعفاء عن رسم القيمة المضافة), تضيف الوزارة.

 

آخر تعديل على السبت, 30 سبتمبر 2023 20:41
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تربية الدواجن : وزارة الفلاحة تؤكد وفرة مدخلات تغذية لدى الديوان الوطني لتغذية الأنعام
  أدرج يـوم : السبت, 30 سبتمبر 2023 18:57     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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