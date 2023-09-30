تربية الدواجن : وزارة الفلاحة تؤكد وفرة مدخلات تغذية لدى الديوان الوطني لتغذية الأنعام

الجزائر - أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يوم السبت في بيان لها، وفرة مدخلات التغذية الخاصة بشعبة تربية الدواجن على مستوى الديوان الوطني لتغذية الأنعام "أوناب".



و جاء في البيان : "تعلم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية كافة التعاونيات المنخرطة في شعبة تربية الدواجن, عن إمكانية تموين هياكل التربية بمدخلات تغذية الأنعام (الذرة والصويا) لدى الديوان الوطني لتغذية الأنعام".



و يندرج هذا الإجراء في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-112 المؤرخ في 9 مارس 2023, المتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لكل

عمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن, حسب المصدر.