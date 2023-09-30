تجارة : تنصيب مجلس رجال أعمال جزائري-أوغندي

الجزائر - تم يوم السبت، بالعاصمة الأوغندية كامبالا، تنصيب مجلس رجال أعمال جزائري-أوغندي، وعقد أول دورة له، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.



و جاء تنصيب هذا المجلس على هامش فعاليات المنتدى الجزائري-الاوغندي للتجارة والاستثمار الذي انطلق اليوم, تحت شعار "الاستفادة من فرص منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين الجزائر وأوغندا", وذلك بمشاركة ممثلين عن 51 مؤسسة جزائرية وعدد من رجال أعمال البلدين, حسب نفس المصدر.



و يأتي تنصيب مجلس رجال الأعمال الجزائري-الأوغندي تبعا لاتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة أمس الجمعة بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ونظيرتها الأوغندية, تحت إشراف وزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, رفقة وزير التجارة والصناعة والتعاون الاوغندي, فرانسيس مويبيسا.



و في تصريح له على هامش الحدث الاقتصادي, أكد المكلف بتسيير الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, حسين الزاوي, بأن مجلس الأعمال المشترك يشكل آلية من آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين, مبرزا الفرص "الواعدة" المطروحة لفائدة الطرفين.



و بعد أن لفت إلى الاقبال "الكبير" الذي يعرفه معرض المنتجات الجزائرية الذي تم افتتاحه أمس الجمعة, أبرز السيد زاوي ترحيب السلطات الأوغندية بالوفد الاقتصادي الجزائري الذي يضم رجال أعمال جاؤوا للترويج للمنتجات الوطنية بشرق افريقيا.



من جانبه, ثمن رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, استحداث مجلس الأعمال الجزائري-الأوغندي وتنظيم المنتدى معتبرا ذلك خطوة من شأنها تعزيز التعاون جنوب-جنوب.

أما الأمينة الدائمة للوزارة الأوغندية للتجارة والصناعة والتعاون جيرالدين صالي, فأكدت أن إنشاء مجلس الاعمال الثنائي يمثل انطلاقة جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال الجزائري والأوغندي, مشيرة أن هذا المجلس الذي يضم عشرة أعضاء من كلا البلدين سيساهم في "إزالة أي حواجز تجارية بين البلدين". اقرأ أيضا : تجارة : زيتوني يشرف على افتتاح معرض المنتوجات الجزائرية بالعاصمة الأوغندية كامبالا



و أضافت المسؤولة أن تنصيب مجلس الاعمال الثنائي وإقامة المنتدى الاقتصادي الجزائري-الأوغندي يأتي تتويجا للجهود المبذولة بين الطرفين لتقوية العلاقات الاقتصادية منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الأوغندى, السيد يوري موسيفيني, شهر مارس الفارط الى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.



من جهتها, أبرزت رئيسة غرفة التجارة والصناعة الأوغندية, أوليف كيغونغو, أهمية إنشاء مجلس الأعمال المشترك وتنظيم المنتدى الجزائري-الاوغندي في دفع حركية الاستثمار والتبادل التجاري الثنائي, منوهة بالعمل الذي تقوم به الحكومتان الجزائرية والأوغندية لتوفير مثل هذه الفرص لرجال الأعمال.



و كان وزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني ونظيره الأوغندي فرانسيس مويبيسا, أشرفا أمس الجمعة على افتتاح أول معرض للمنتجات الجزائرية بأوغندا يضم مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة تنشط في مجالات مختلفة.