إنعقاد أشغال المنتدى الجزائري الأوغندي للتجارة و الإستثمار بكامبالا

الجزائر- إنطلقت، يوم السبت بالعاصمة الأوغندية كامبالا، أشغال المنتدى الجزائري الأوغندي للتجارة والإستثمار، بمشاركة ممثلين عن 51 مؤسسة جزائرية و عدد من رجال أعمال البلدين، حسبما علم لدى الوزارة.



و تجري فعاليات هذا المنتدى تحت شعار" الاستفادة من فرص منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين الجزائر وأوغندا", حيث سيتم خلاله مناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المؤسسات الاقتصادية والتجارية للبلدين.



كما سيتم خلال المنتدى, تنصيب مجلس رجال أعمال جزائري-اوغندي وعقد اول دورة له, الى جانب اجراء العديد من اللقاءات الثنائية بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم من أوغندا على هامشه.



و كان وزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, قد اشرف, امس الجمعة, رفقة وزير التجارة و الصناعة والتعاون الاوغندي, فرانسيس مويبيسا, على حفل توقيع اتفاق شراكة و تعاون بين الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و نظيرتها الأوغندية يهدف الى تأسيس مجلس أعمال جزائري -أوغندي.



و جرى توقيع الاتفاق على هامش افتتاح معرض المنتوجات الجزائرية بكامبالا من طرف السيد حسين الزاوي المكلف بتسيير الغرفة الجزائرية و رئيسة غرفة التجارة و الصناعة الأوغندية, أوليف كيغونغو.



يذكر ان السيد زيتوني ونظيره الأوغندي, قد اشرفا أمس على افتتاح أول معرض للمنتجات الجزائرية بأوغندا الذي يضم 51 مؤسسة جزائرية عمومية و خاصة تنشط في مجالات مختلفة.



و بهذه المناسبة, أكد السيد زيتوني على "أهمية ولوج المنتوجات الجزائرية الى الاسواق الافريقية و الاستثمار على المستوى القاري, تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون", مذكرا ب"الاولوية" التي يوليها رئيس الجمهورية لولوج المنتوجات الوطنية للأسواق الخارجية, خصوصا منها السوق الافريقية.

من جانبه, أكد السيد مويبيسا على ان المعرض "سيسمح بخلق شراكة بين المؤسسات الأوغندية و نظيراتها الجزائرية التي تعرض منتجات متميزة بمقاييس دولية و يعد فرصة للتعرف و الاحتكاك مع المنتجين الجزائريين و الاستفادة من تجاربهم".



و خلال زيارته الى اوغندا, اجرى السيد زيتوني محادثات مع السيد مويبيسا, اين اكد على التزام الجزائر بتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتشجيع المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات, تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, كما أجرى مباحثات مع رئيسة غرفة التجارة والصناعة الأوغندية، السيدة أوليف كيغونغو.

و كان السيد زيتوني قد شرع أمس, تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في زيارة عمل لجمهورية أوغندا, رفقة وفد من رجال الأعمال, بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين و دعم ولوج المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الإفريقية.