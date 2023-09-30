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وزير النقل يستقبل نوابا من المجلس الشعبي الوطني عن ولايتي بومرداس و المسيلة

  أدرج يـوم : السبت, 30 سبتمبر 2023 13:37     الفئـة : اقتصــاد
وزير النقل يستقبل نوابا من المجلس الشعبي الوطني عن ولايتي بومرداس و المسيلة

الجزائر- استقبل وزير النقل, يوسف شرفة, اليوم السبت, نوابا من المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لكل من ولاية بومرداس وولاية المسيلة, حسبما افاد به بيان للوزارة.

ويندرج هذا اللقاء, الذي جرى بمقر الوزارة, "ضمن اللقاءات التي يخصصها الوزير لممثلي الشعب من البرلمان بغرفتيه, في إطار اهتمامه وحرصه الدائم على الإصغاء للانشغالات التي ينقلها النواب في مجال النقل", يضيف نفس المصدر.

 

آخر تعديل على السبت, 30 سبتمبر 2023 13:41
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وزير النقل يستقبل نوابا من المجلس الشعبي الوطني عن ولايتي بومرداس و المسيلة
  أدرج يـوم : السبت, 30 سبتمبر 2023 13:37     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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