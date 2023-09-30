وزير النقل يستقبل نوابا من المجلس الشعبي الوطني عن ولايتي بومرداس و المسيلة

ويندرج هذا اللقاء, الذي جرى بمقر الوزارة, "ضمن اللقاءات التي يخصصها الوزير لممثلي الشعب من البرلمان بغرفتيه, في إطار اهتمامه وحرصه الدائم على الإصغاء للانشغالات التي ينقلها النواب في مجال النقل", يضيف نفس المصدر.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- استقبل وزير النقل, يوسف شرفة, اليوم السبت, نوابا من المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لكل من ولاية بومرداس وولاية المسيلة, حسبما افاد به بيان للوزارة.
ويندرج هذا اللقاء, الذي جرى بمقر الوزارة, "ضمن اللقاءات التي يخصصها الوزير لممثلي الشعب من البرلمان بغرفتيه, في إطار اهتمامه وحرصه الدائم على الإصغاء للانشغالات التي ينقلها النواب في مجال النقل", يضيف نفس المصدر.