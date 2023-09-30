وزير النقل يستقبل نوابا من المجلس الشعبي الوطني عن ولايتي بومرداس و المسيلة -

سباحة-الجمعية العامة الانتخابية : انتخاب يحيى شريف محمد رئيسا للاتحادية -

تجارة : زيتوني يشرف على افتتاح معرض المنتوجات الجزائرية بالعاصمة الأوغندية كامبالا -

القيادة العامة للكشافة الإسلامية الجزائرية تؤدي وعدها الكشفي وتلتزم بمواصلة السير على نهج مؤسس الحركة -

مكافحة داء الكلب : معهد باستور ينظم يوما تحسيسيا لفائدة الأطفال بحديقة التجارب بالعاصمة -

رابطة ابطال افريقيا: تأجيل مباراة شباب بلوزداد - بور رانجرز السيراليوني الي يوم الاثنين المقبل -

دحلب تشرف على اختتام الطبعة الثالثة لصالون الجزائر الدولي للبيئة والطاقات المتجددة -

الجزائر-أوغندا: زيتوني يتباحث بكامبالا مع نظيره الأوغندي تعزيز التعاون الثنائي -

الاطاحة بشبكة دولية مختصة في تهريب الأدوية والمستلزمات الصيدلانية -

محاربة الجريمة المنظمة: الجزائر تولي أهمية كبيرة لتعزيز أجهزة إنفاذ القانون في إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان -

فعاليات المؤتمر الدولي الـ 20 لدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيز النفاذ تفتتح بباليرمو الايطالية -

الجزائر تدين بأشد العبارات التفجير الذي وقع في ولاية بلوشستان بباكستان -

فيضانات ليبيا: انتشال 344 جثة من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية بدرنة -

وحدات الجيش الصحراوي تستهدف تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاعي أمكالا والمحبس -

الجزائر تتطلع نحو بناء صناعة سياحية رائدة -

أوبك: اتفاق الجزائر التاريخي أرسى أسس تعاون استثنائي بين منتجي النفط -

أوبك : اتفاق الجزائر أرسى الأسس اللازمة للجهود الرامية إلى استقرار السوق -

الوزير الأول يبرز أهمية تطوير السياحة الداخلية كرافد للتنوع الاقتصادي -

الكاراتي دو : انطلاق منافسات البطولة الوطنية في الكاتا والكويمتي فردي وحسب الفرق بوهران -