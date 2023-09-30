تجارة : زيتوني يشرف على افتتاح معرض المنتوجات الجزائرية بالعاصمة الأوغندية كامبالا

الجزائر- أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، يوم الجمعة، رفقة وزير التجارة والصناعة والتعاون الأوغندي, فرانسيس مويبيسا، على افتتاح معرض المنتوجات الجزائرية بالعاصمة الأوغندية كامبالا، حسب ما علم لدى الوزارة.

و في تصريح عقب تدشين المعرض الذي يضم 51 مؤسسة جزائرية عمومية و خاصة تنشط في مجالات مختلفة، أكد السيد زيتوني على "أهمية ولوج المنتوجات الجزائرية الى الاسواق الافريقية و الاستثمار على المستوى القاري, تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون", مذكرا ب"الاولوية" التي يوليها رئيس الجمهورية لولوج المنتوجات الوطنية للأسواق الخارجية, خصوصا منها السوق الافريقية.

وتابع قائلا: "نحن في العاصمة الاوغندية, كامبالا, من اجل تأكيد كل القرارات التي تم اتخاذها في اللقاءات المشتركة و تطبيقا لتعليمات رئيسي البلدين".

واكد السيد زيتوني ان "علاقات تاريخية تربط الجزائر واوغندا و هي تترجم اليوم بعلاقات اقتصادية قوية".

و ذكر بزيارات العمل التي قادته، في هذا السياق، لكل من موريتانيا والسنغال والكاميرون و كوت ديفوار من اجل عرض المنتجات الوطنية بأسواق هذه البلدان وتسهيل المحادثات بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ومتعاملي هذه الدول الافريقية.

كما رحب "بالتسهيلات والترحاب" الذي لقيه الوفد الجزائري في اوغندا داعيا المتعاملين الاقتصاديين "لإتمام المسيرة من اجل الولوج الى هذا الاسواق".

و أوضح، من جهته، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, الذي يرافق الوزير في زيارته، الى جانب 20 رجل أعمال اخرين و ممثلين عن 51 مؤسسة جزائرية، ان هذه الزيارة تدخل ضمن "سياسة تكثيف الجهود ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين في الترويج للمنتوج الجزائري في الخارج"، منوها ب"التفاعل الايجابي" الذي حظيت به المنتجات الجزائرية لدى الطرف الأوغندي.

و أكد السيد مويبيسا بدوره أن المعرض "سيسمح بخلق شراكة بين المؤسسات الأوغندية و نظيراتها الجزائرية التي تعرض منتجات متميزة بمقاييس دولية و يعد فرصة للتعرف و الاحتكاك مع المنتجين الجزائريين و الاستفادة من تجاربهم".

و قبيل تدشين المعرض، تحادث السيد زيتوني مع السيد مويبيسا حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خلال لقاء حضره سفير الجزائر بجمهورية أوغندا, شريف وليد, و رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, و المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, حسين الزاوي.

وخلال اللقاء, أكد السيد زيتوني التزام الجزائر بتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتشجيع المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات, تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

من جانبه، أكد السيد مويبيسا أن بلاده ستعمل على توفير البيئة الملائمة للأعمال وتشجيع الاستثمارات الجزائرية في أوغندا, مضيفا أن أبواب السوق الأوغندية مفتوحة أمام المتعاملين الجزائريين و أن بلاده تتطلع أن تكون المنتجات الجزائرية متواجدة بها بقوة.

كما أجرى السيد زيتوني مباحثات مع رئيسة غرفة التجارة والصناعة الأوغندية، السيدة أوليف كيغونغو، حيث أكد على أهمية تعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة، بما يعود بالفائدة على اقتصادي البلدين.

و أشادت، بدورها، السيدة كيغونغو، بالعلاقات الودية والتعاون الوثيق بين البلدين، وأعربت عن استعداد الغرفة لدعم الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل التجارة والاستثمارات.

و قد حل السيد زيتوني اليوم الجمعة, تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في زيارة عمل لجمهورية أوغندا, رفقة وفد من رجال الأعمال, بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين و دعم ولوج المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الإفريقية.

و سيشرف السيد زيتوني غدا السبت بالعاصمة الأوغندية على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الأوغندي.