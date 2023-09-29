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الجزائر-أوغندا: زيتوني يتباحث بكامبالا مع نظيره الأوغندي تعزيز التعاون الثنائي

  أدرج يـوم : الجمعة, 29 سبتمبر 2023 16:41     الفئـة : اقتصــاد
الجزائر-أوغندا: زيتوني يتباحث بكامبالا مع نظيره الأوغندي تعزيز التعاون الثنائي

كامبالا- تحادث وزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, اليوم الجمعة, بالعاصمة الأوغندية كامبالا, مع وزير التجارة والصناعة والتعاون الأوغندي, فرانسيس مويبيسا, سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، بمناسبة زيارة العمل التي تقوده إلى أوغندا على رأس وفد هام من رجال الأعمال, حسبما افاد به بيان للوزارة.

واوضح البيان أن اللقاء حضره, إلى جانب إطارات من الوزارة, كل من سفير الجزائر بجمهورية أوغندا, شريف وليد, و رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, و المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, حسين الزاوي.

وخلال اللقاء, أكد السيد زيتوني التزام الجزائر بتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتشجيع المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات, تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وهذا ما يترجم, يضيف الوزير, تنظيم معرض للمنتجات الجزائرية بالعاصمة كامبالا, و تنصيب مجلس رجال أعمال البلدين  والذي "سيشكل فرصة هامة لتوطيد العلاقات بين الجزائر وأوغندا والعمل المشترك نحو تحقيق الأهداف التي سطرها قائدا البلدين".

من جانبه، أكد السيد مويبيسا أن بلاده ستعمل على توفير البيئة الملائمة للأعمال وتشجيع الاستثمارات الجزائرية في أوغندا, مضيفا أن أبواب السوق الأوغندية مفتوحة أمام المتعاملين الجزائريين و أن بلاده تتطلع أن تكون المنتجات الجزائرية متواجدة بها بقوة.

آخر تعديل على الجمعة, 29 سبتمبر 2023 17:59
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الجزائر-أوغندا: زيتوني يتباحث بكامبالا مع نظيره الأوغندي تعزيز التعاون الثنائي
  أدرج يـوم : الجمعة, 29 سبتمبر 2023 16:41     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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