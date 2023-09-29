الجزائر تتطلع نحو بناء صناعة سياحية رائدة

الجزائر - أكد وزير السياحة و الصناعات التقليدية, مختار ديدوش, مساء اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ان الجزائر اليوم تتطلع, بفضل مؤهلاتها السياحية المعتبرة, لبناء صناعة سياحية رائدة تساهم في ازدهار البلاد و تحقيق الرفاهية الإجتماعية للمواطنين.

و اوضح السيد ديدوش في كلمة له بمناسبة مأدبة عشاء اقيمت على شرف اطارات و متعاملي القطاع و من بينهم اجانب بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة المصادف ل27 سبتمبر من كل سنة, ان هذا المسعى يتحقق من خلال إنشاء الثروة و مناصب الشغل و تطوير المرافق و البنى التحتية التي تساهم في استقطاب السياح و زيادة جاذبية الوجهات السياحية المحلية.

و اكد بهذه المناسبة التي تحمل هذه السنة شعار "السياحة و الاستثمار الاخضر"، ان الارقام و المؤشرات التي حققها قطاع السياحة, يوضح هذه الحركية حيث وصلت طاقة الاستقبال الفندقي الى 1590 مؤسسة سياحية و فندقية توفر 146500 سرير.

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كما أن المشاريع الاستثمارية التي هي طور الانجاز بلغ عددها 750 مشروع يمكنهم من توفير حوالي 90000 سرير جديد و استحداث 45000 منصب شغل مباشر, يبرز الوزير.

و يرى المسؤول الاول على القطاع ان الاحتفال باليوم العالمي للسياحة يرمي اساسا الى ابراز اهمية السياحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة و تأثيرها في الترقية الاجتماعية و الثقافية.

إن "هذه السنة تستوقفنا بضرورة بناء سياحة هادئة ترتكز على موارد طبيعية عذراء يجب تنميتها و الحفاظ عليها ضمن سياحة ايكولوجية خضراء و صديقة للبيئة".

و يرى الوزير أن "الطبيعة الجميلة الخضراء تعد عنصرا اساسيا تتغدى منه السياحة لنجعل منها متنفسا للسياح".

و شهد هذا اليوم على حد تعبير الوزير انطلاق فعاليات الطبعة ال22 للصالون الدولي للسياحة و الاسفار الذي يعد موعدا هاما و ملتقى اساسي لجمع كل الفاعلين و المتعاملين في المجال السياحي في الجزائر و من الخارج.

و هنأ الوزير بالمناسبة كل المتعاملين و المهنيين و الفاعلين في القطاع داعيا اياهم لبذل جهد اكبر للارتقاء بالسياحة حتى تصبح الجزائر رافعة اقتصادية و تحقق الرفاه الاقتصادي و الاجتماعي.

و تم بالمناسبة تكريم عبد الرحمان عبد الدايم الرئيس المدير العام السابق للنادي السياحي الجزائري نظير ما قدمه من جهود في سبيل النهوض بالسياحة في الجزائر.