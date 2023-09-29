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الجزائر تتطلع نحو بناء صناعة سياحية رائدة

  أدرج يـوم : الجمعة, 29 سبتمبر 2023 08:41     الفئـة : اقتصــاد

الجزائر - أكد وزير السياحة و الصناعات التقليدية, مختار ديدوش, مساء اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ان الجزائر اليوم تتطلع, بفضل مؤهلاتها السياحية المعتبرة, لبناء صناعة سياحية رائدة تساهم في ازدهار البلاد و تحقيق الرفاهية الإجتماعية للمواطنين.

و اوضح السيد ديدوش في كلمة له بمناسبة مأدبة عشاء اقيمت على شرف اطارات و متعاملي القطاع و من بينهم اجانب بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة المصادف ل27 سبتمبر من كل سنة, ان هذا المسعى يتحقق من خلال إنشاء الثروة و مناصب الشغل و تطوير المرافق و البنى التحتية التي تساهم في استقطاب السياح و زيادة جاذبية الوجهات السياحية المحلية.

و اكد بهذه المناسبة التي تحمل هذه السنة شعار "السياحة و الاستثمار الاخضر"، ان الارقام و المؤشرات التي حققها قطاع السياحة, يوضح هذه الحركية حيث وصلت طاقة الاستقبال الفندقي الى 1590 مؤسسة سياحية و فندقية توفر 146500 سرير.

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كما أن المشاريع الاستثمارية التي هي طور الانجاز بلغ عددها 750 مشروع يمكنهم من توفير حوالي 90000 سرير جديد و استحداث 45000 منصب شغل مباشر, يبرز الوزير.

و يرى المسؤول الاول على القطاع ان الاحتفال باليوم العالمي للسياحة يرمي اساسا الى ابراز اهمية السياحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة و تأثيرها في الترقية الاجتماعية و الثقافية.

إن "هذه السنة تستوقفنا بضرورة بناء سياحة هادئة ترتكز على موارد طبيعية عذراء يجب تنميتها و الحفاظ عليها ضمن سياحة ايكولوجية خضراء و صديقة للبيئة".

و يرى الوزير أن "الطبيعة الجميلة الخضراء تعد عنصرا اساسيا تتغدى منه السياحة لنجعل منها متنفسا للسياح".

و شهد هذا اليوم على حد تعبير الوزير انطلاق فعاليات الطبعة ال22 للصالون الدولي للسياحة و الاسفار الذي يعد موعدا هاما و ملتقى اساسي لجمع كل الفاعلين و المتعاملين في المجال السياحي في الجزائر و من الخارج.

و هنأ الوزير بالمناسبة كل المتعاملين و المهنيين و الفاعلين في القطاع داعيا اياهم لبذل جهد اكبر للارتقاء بالسياحة حتى تصبح الجزائر رافعة اقتصادية و تحقق الرفاه الاقتصادي و الاجتماعي.

و تم بالمناسبة تكريم عبد الرحمان عبد الدايم الرئيس المدير العام السابق للنادي السياحي الجزائري نظير ما قدمه من جهود في سبيل النهوض بالسياحة في الجزائر.

آخر تعديل على الجمعة, 29 سبتمبر 2023 09:00
كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر تتطلع نحو بناء صناعة سياحية رائدة
  أدرج يـوم : الجمعة, 29 سبتمبر 2023 08:41     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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