زيتوني يشرع غدا الجمعة في زيارة عمل إلى أوغندا

الجزائر- يشرع وزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, غدا الجمعة, في زيارة عمل لجمهورية أوغندا, رفقة وفد من رجال الأعمال, بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين, حسبما أفاد به, اليوم الخميس, بيان للوزارة.

وجاء في البيان : "في اطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وجمهورية أوغندا, وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لدعم ولوج المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الإفريقية, يشرع وزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, بدءا من يوم غد 29 سبتمبر 2023, في زيارة عمل لجمهورية أوغندا, رفقة وفد من رجال الأعمال".

وبالمناسبة, يضيف ذات المصدر, سيشرف الوزير على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الأوغندي, وكذا الإطلاق الرسمي لمعرض المنتجات الجزائرية, المزمع تنظيمه من 29 سبتمبر إلى 02 أكتوبر 2023, بالعاصمة الأوغندية كامبالا''.