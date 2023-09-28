الخطوط الجوية الجزائرية : تخفيضات تصل الى 75 بالمئة بمناسبة الصالون الدولي للسياحة

وتأتي هذه الخصومات بمناسبة مشاركة الخطوط الجوية الجزائرية في الطبعة ال22 للصالون الدولي للسياحة والاسفار المنظم بقصر المعارض (الصنوبر البحري-الجزائر العاصمة).
ووفقا لبيان الشركة, فإن هذه التخفيضات تقدم حسب توفر المقاعد.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
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الجزائر- أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية, اليوم الخميس في بيان لها, عن تخفيضات على أسعار تذاكر الرحلات الدولية انطلاقا من الجزائر, تصل الى 75 بالمائة.
وتأتي هذه الخصومات بمناسبة مشاركة الخطوط الجوية الجزائرية في الطبعة ال22 للصالون الدولي للسياحة والاسفار المنظم بقصر المعارض (الصنوبر البحري-الجزائر العاصمة).
ووفقا لبيان الشركة, فإن هذه التخفيضات تقدم حسب توفر المقاعد.