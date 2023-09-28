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الخطوط الجوية الجزائرية : تخفيضات تصل الى 75 بالمئة بمناسبة الصالون الدولي للسياحة

  أدرج يـوم : الخميس, 28 سبتمبر 2023 19:07     الفئـة : اقتصــاد
الخطوط الجوية الجزائرية : تخفيضات تصل الى 75 بالمئة بمناسبة الصالون الدولي للسياحة

الجزائر- أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية, اليوم الخميس في بيان لها, عن تخفيضات على أسعار تذاكر الرحلات الدولية انطلاقا من الجزائر, تصل الى 75 بالمائة.

وتأتي هذه الخصومات بمناسبة مشاركة الخطوط الجوية الجزائرية في الطبعة ال22 للصالون الدولي للسياحة والاسفار المنظم بقصر المعارض (الصنوبر البحري-الجزائر العاصمة).

ووفقا لبيان الشركة, فإن هذه التخفيضات تقدم حسب توفر المقاعد.

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الخطوط الجوية الجزائرية : تخفيضات تصل الى 75 بالمئة بمناسبة الصالون الدولي للسياحة
  أدرج يـوم : الخميس, 28 سبتمبر 2023 19:07     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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