أوبك : اتفاق الجزائر أرسى الأسس اللازمة للجهود الرامية إلى استقرار السوق

الجزائر- أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك), هيثم الغيص, أن اتفاق الجزائر التاريخي, الذي وقعه أعضاء المنظمة, ويصادف اليوم الخميس مرور سبع سنوات على توقيعه, قد أرسى الأسس اللازمة للجهود الرامية الى استقرار السوق النفطية.

وأوضح السيد الغيص في بيان نشر على الموقع الالكتروني لأوبك, بمناسبة مرور سبع سنوات على اتفاق الجزائر, أن "الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة, قد تجاوزت قدراتها في دعم استقرار سوق النفط العالمية من أجل مصلحة جميع المنتجين والمستهلكين, حيث أن اتفاق الجزائر قد أرسى الأسس اللازمة لتلك الجهود الجبارة".

وكانت ندوة أوبك قد اجتمعت منذ سبع سنوات في 28 سبتمبر 2016 بالجزائر العاصمة في إطار اجتماعها ال170 (الاستثنائي) من أجل مناقشة تطورات سوق النفط العالمية والبحث عن الوسائل الكفيلة بمعالجة الاختلالات الكبيرة في السوق خلال تلك المرحلة.

وقد قررت الندوة خلال ذلك الاجتماع تكوين لجنة رفيعة المستوى مكلفة بوضع "إطار مشاورات بين الدول المنتجة للنفط الأعضاء في أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة".

وذكر ذات البيان أن "تلك القرارات التاريخية قد أفضت في الأخير إلى توقيع اتفاق فيينا خلال الاجتماع ال171 لندوة أوبك بتاريخ 30 نوفمبر 2016, ثم إعلان التعاون التاريخي بين أوبك والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في المنظمة بتاريخ 10 ديسمبر من نفس السنة بالعاصمة النمساوية فيينا".

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط قد احتفلت في مطلع الشهر الجاري بالذكرى ال63 لتأسيسها.