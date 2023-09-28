Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الصالون الدولي للسياحة والأسفار : فرصة لإقامة علاقات تعاون قوية مع كل المتعاملين

  أدرج يـوم : الخميس, 28 سبتمبر 2023 17:26     الفئـة : اقتصــاد
الصالون الدولي للسياحة والأسفار : فرصة لإقامة علاقات تعاون قوية مع كل المتعاملين

الجزائر- أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، السيد مختار ديدوش، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، على أهمية تنظيم الصالون الدولي للسياحة والأسفار، لمنح الفرصة لكل المتعاملين السياحيين الوطنيين والأجانب من أجل تبادل الخبرات وإقامة علاقات شراكة قوية بهدف تحقيق نقلة سياحية جيدة في الجزائر.


و في لقاء صحفي على هامش افتتاح الطبعة ال22 لهذا الصالون من قبل الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, أوضح السيد ديدوش أن "كل المؤشرات تؤكد بأن السياحة الجزائرية ستتحسن أكثر خلال السنوات المقبلة من خلال جعلها أكثر استقطابا للسياح الأجانب بفتح مسالك سياحية جديدة, لاسيما بمناطق الواحات والجنوب".


و ركز الوزير على "أهمية الترويج للمنتوج السياحي الجزائري والتعريف به وتسويقه", معتبرا هذه التظاهرة التي عرفت "مشاركة حوالي 300 عارضا من بينهم 70 أجنبيا, فرصة للمشاركين لتعزيز التعاون فيما بينهم, لاسيما في مجال الترويج للسياحة الداخلية".


كما ذكر بأنه "سيتم على هامش الصالون, تنظيم قافلة سياحية لفائدة المتعاملين, لاسيما الأجانب منهم, للتعريف بالمقومات السياحية التي تزخر بها الجزائر خاصة بمناطق الواحات والجنوب وأن هذه التظاهرة تتزامن مع انطلاق السياحة الصحراوية".


و حث السيد ديدوش في ذات السياق, على "ضرورة تعزيز العمل المشترك ما بين الفاعلين السياحيين, لاسيما وكالات السياحة والأسفار لترقية السياحة الداخلية بمختلف أنواعها", مشيرا إلى أنه سيلتقي قريبا مع وسائل الإعلام لتقديم إحصائيات جديدة حول عدد السياح الذين فضلوا قضاء عطلتهم الصيفية هذه السنة بالجزائر.

 

 

 

آخر تعديل على الخميس, 28 سبتمبر 2023 19:39
كلـمات مفتـاحيــة :
الصالون الدولي للسياحة والأسفار : فرصة لإقامة علاقات تعاون قوية مع كل المتعاملين
  أدرج يـوم : الخميس, 28 سبتمبر 2023 17:26     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.28

الخطوط الجوية الجزائرية : تخفيضات تصل الى 75 بالمئة بمناسبة الصالون الدولي للسياحة

23.09.28

أوبك : اتفاق الجزائر أرسى الأسس اللازمة للجهود الرامية إلى استقرار السوق

23.09.28

الوزير الأول يبرز أهمية تطوير السياحة الداخلية كرافد للتنوع الاقتصادي

23.09.28

الكاراتي دو : انطلاق منافسات البطولة الوطنية في الكاتا والكويمتي فردي وحسب الفرق بوهران

23.09.28

القضية الصحراوية: مدينة "توليدو" الاسبانية تحتضن الندوة ال47 للاوكوكو بداية ديسمبر القادم

23.09.28

بلمهدي يؤكد على موقف الجزائر الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

الأكثــر قـراءة

23.09.26

كأس إفريقيا للأمم 2025/2027: "الفاف" تكشف عن سبب سحب ترشح الجزائر من تنظيم المنافسة…

23.09.26

ترقب وضع حيز الخدمة لحوالي عشرة مشاريع خاصة بالمواد غير الحديدية

23.09.26

إجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني

23.09.26

الجزائر تسحب رسميا ملف ترشحها لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و 2027

23.09.26

سوناطراك : حكار في زيارة تفقدية إلى مصفاة "أوغيستا" بإيطاليا

23.09.26

إتلاف أزيد من 4 أطنان من المخدرات تم حجزها على المستوى الوطني