الصالون الدولي للسياحة والأسفار : فرصة لإقامة علاقات تعاون قوية مع كل المتعاملين



و في لقاء صحفي على هامش افتتاح الطبعة ال22 لهذا الصالون من قبل الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, أوضح السيد ديدوش أن "كل المؤشرات تؤكد بأن السياحة الجزائرية ستتحسن أكثر خلال السنوات المقبلة من خلال جعلها أكثر استقطابا للسياح الأجانب بفتح مسالك سياحية جديدة, لاسيما بمناطق الواحات والجنوب".



و ركز الوزير على "أهمية الترويج للمنتوج السياحي الجزائري والتعريف به وتسويقه", معتبرا هذه التظاهرة التي عرفت "مشاركة حوالي 300 عارضا من بينهم 70 أجنبيا, فرصة للمشاركين لتعزيز التعاون فيما بينهم, لاسيما في مجال الترويج للسياحة الداخلية".



كما ذكر بأنه "سيتم على هامش الصالون, تنظيم قافلة سياحية لفائدة المتعاملين, لاسيما الأجانب منهم, للتعريف بالمقومات السياحية التي تزخر بها الجزائر خاصة بمناطق الواحات والجنوب وأن هذه التظاهرة تتزامن مع انطلاق السياحة الصحراوية".



و حث السيد ديدوش في ذات السياق, على "ضرورة تعزيز العمل المشترك ما بين الفاعلين السياحيين, لاسيما وكالات السياحة والأسفار لترقية السياحة الداخلية بمختلف أنواعها", مشيرا إلى أنه سيلتقي قريبا مع وسائل الإعلام لتقديم إحصائيات جديدة حول عدد السياح الذين فضلوا قضاء عطلتهم الصيفية هذه السنة بالجزائر.