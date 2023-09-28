الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات تنظم لقاء مع الشركات البترولية الناشطة في الجزائر

و جاء في البيان : "دعا رئيس اللجنة المديرة لوكالة (النفط), السيد مراد بلجهام, يوم الأربعاء, ممثلي كل الشركات البترولية الفاعلة في مجال المحروقات في الجزائر من أجل التبادل والاستماع إلى تطلعاتهم لمرافقة أفضل في انجاز نشاطاتهم".



و من خلال هذا اللقاء, تتطلع "النفط" الى انشاء "منصة اتصال و تبادل دائمة مع الشركات البترولية الناشطة في الجزائر بمشاركة الشركة الوطنية سوناطراك", يضيف

ذات المصدر.



و في كلمته أكد السيد بلجهام أن "النفط" ستواصل دعمها و مساندتها من أجل انجاح المشاريع الحالية والمستقبلية.



من جهتهم, رحب ممثلو الشركات بالمبادرة و بفكرة جعل هذا اللقاء "تقليد في قطاع المنبع البترولي", حسب البيان.