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الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات تنظم لقاء مع الشركات البترولية الناشطة في الجزائر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 19:40     الفئـة : اقتصــاد
الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات تنظم لقاء مع الشركات البترولية الناشطة في الجزائر

الجزائر - قامت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط"، يوم الأربعاء، بتنظيم لقاء مع الشركات البترولية الناشطة في الجزائر، بحضور الشركة الوطنية "سوناطراك"، حسبما أفاد به بيان للوكالة.


و جاء في البيان : "دعا رئيس اللجنة المديرة لوكالة (النفط), السيد مراد بلجهام, يوم الأربعاء, ممثلي كل الشركات البترولية الفاعلة في مجال المحروقات  في الجزائر من أجل التبادل والاستماع إلى تطلعاتهم لمرافقة أفضل في انجاز نشاطاتهم".


و من خلال هذا اللقاء, تتطلع "النفط" الى انشاء "منصة اتصال و تبادل دائمة مع الشركات البترولية الناشطة في الجزائر بمشاركة الشركة الوطنية سوناطراك", يضيف
ذات المصدر.


و في كلمته أكد السيد بلجهام أن "النفط" ستواصل دعمها و مساندتها من أجل انجاح المشاريع الحالية والمستقبلية.


من جهتهم, رحب ممثلو الشركات بالمبادرة و بفكرة جعل هذا اللقاء "تقليد في قطاع المنبع البترولي", حسب البيان.

 

 

 

آخر تعديل على الخميس, 28 سبتمبر 2023 15:46
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الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات تنظم لقاء مع الشركات البترولية الناشطة في الجزائر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 19:40     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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