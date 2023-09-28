الجزائر- أكد وزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن الجزائر ملتزمة بتجسيد الاندماج القاري والتكامل الاقتصادي الإفريقي.

وجدد السيد زيتوني, في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير النقل, يوسف شرفة, خلال افتتاح لقاء الجزائر الترويجي رفيع المستوى للمعرض الإفريقي البيني لسنة 2023, الذي سينعقد بمصر نوفمبر المقبل, "حرص الحكومة الجزائرية والتزامها بتجسيد الأهداف السامية التي سطرها المؤسسون الأوائل للاتحاد الإفريقي ولاسيما ما تعلق منها بالاندماج القاري والتكامل الاقتصادي".

وفي هذا السياق, ذكر الوزير أن الجزائر "وقعت وبحماس على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ZLECAf إضافة إلى البروتوكولات المتعلقة بتجارة السلع وتجارة الخدمات وفض النزاعات".

وأفاد أنه "بتوجيهات من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أصدرت الجزائر في 29 ديسمبر 2020 قانونا متعلقا بالتصديق على الاتفاقية المنشئة لهذه المنطقة الحرة, ترسيخا لقناعتها في إضفاء الصبغة التكاملية والاندماجية للبنى التحتية الوطنية والمشاريع المهيكلة الإقليمية, ووفاء منها لعمقها وامتدادها الإفريقي وتتمة لالتزاماتها القارية وسياستها التضامنية مع بلدان القارة".

كما أشار إلى أن هذا النوع من التظاهرات الاقتصادية من شأنها أن تشكل "محورا للتعاون والتبادل الاقتصادي على الصعيد الإقليمي, وفرصة مهمة للترويج للإمكانيات والقدرات الاقتصادية لبلداننا وتعزيز التكامل الاقتصادي الافريقي".

من جهة أخرى, عبر الوزير عن امتنان الجزائر لعمل اللجنة الافريقية التي حلت بالجزائر خلال شهر يونيو الماضي, ولملاحظاتها المشجعة لتقييم ملف ترشح الجزائر لاحتضان الطبعة الرابعة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية لسنة 2025 (IATF).

وخص بالذكر كل من ممثلي البنك الافريقي للتصدير والاستيراد ولجنة الاتحاد الإفريقي والأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا وكذا بنك التنمية الإفريقي بالإضافة إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا و كذا منظم هذه المعارض.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير على "توفير كافة الإمكانيات المادية و اللوجستيكية وتوظيف الخبرات والمهارات التي اكتسبتها (الجزائر) من تنظيمها لأكبر التظاهرات الاقتصادية والسياسية والأحداث الرياضية والثقافية".

وأضاف أن الجزائر "ترغب في أن تجعل من هذا الحدث الاقتصادي الهام ملتقى للتبادل بين المستثمرين وشباب المنطقة الإفريقية في كافة المجالات، بهدف تشجيعهم على ولوج عالم الاستثمار وتعزيز مجتمع الأعمال والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، بما في ذلك تفعيل السياحة الثقافية في الفضاء الإفريقي".

وستستضيف العاصمة المصرية الطبعة الثالثة للمعرض الإفريقي البيني من 9 إلى 15 نوفمبر القادم، بمشاركة أكثر من 1600 ألف عارض من 75 دولة، مع ترقب أكثر من 35 ألف زائر، و قيمة صفقات مرتقبة تصل إلى أكثر من 43 مليار دولار.