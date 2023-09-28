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الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات تنظم لقاء مع الشركات البترولية الناشطة في الجزائر

  أدرج يـوم : الخميس, 28 سبتمبر 2023 10:42     الفئـة : اقتصــاد
الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات تنظم لقاء مع الشركات البترولية الناشطة في الجزائر

الجزائر - قامت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط", اليوم الاربعاء, بتنظيم لقاء مع الشركات البترولية الناشطة في الجزائر, بحضور الشركة الوطنية "سوناطراك", حسبما أفاد به بيان للوكالة.

وجاء في البيان : "دعا رئيس اللجنة المديرة لوكالة (النفط) , السيد مراد بلجهام, اليوم الأربعاء, ممثلي كل الشركات البترولية الفاعلة في مجال المحروقات في الجزائر من أجل التبادل والاستماع إلى تطلعاتهم لمرافقة أفضل في انجاز نشاطاتهم".

ومن خلال هذا اللقاء, تتطلع "النفط" الى انشاء "منصة اتصال وتبادل دائمة مع الشركات البترولية الناشطة في الجزائر بمشاركة الشركة الوطنية سوناطراك", يضيف ذات المصدر.

وفي كلمته أكد السيد بلجهام أن "النفط" ستواصل دعمها ومساندتها من أجل انجاح المشاريع الحالية والمستقبلية.

من جهتهم, رحب ممثلو الشركات بالمبادرة وبفكرة جعل هذا اللقاء "تقليد في قطاع المنبع البترولي", حسب البيان.

آخر تعديل على الخميس, 28 سبتمبر 2023 11:44
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الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات تنظم لقاء مع الشركات البترولية الناشطة في الجزائر
  أدرج يـوم : الخميس, 28 سبتمبر 2023 10:42     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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