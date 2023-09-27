تنظيم الصالون ال8 للمناولة الصناعية (ألجيست) من 16 إلى 19 أكتوبر بالجزائر العاصمة

الجزائر - تنظم الطبعة ال8 لصالون المناولة الصناعية (ألجيست) من 16 إلى 19 أكتوبر القادم بقصر المعارض (سافيكس) بالجزائر العاصمة بمشاركة 100 عارض حسبما أشار إليه المنظمون في بيان اليوم الأربعاء.

ويقام هذا الصالون الذي تشرف على تنظيمه البورصة الجزائرية للمناولة و الشراكة (BASTP) و مركز التجارة العالمي بالجزائر (WTCA)، برعاية وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني, على مستوى الجناح "U"، حسب نفس المصدر.

و ستشهد هذه الطبعة ال8 مشاركة 100 عارض يمثلون مختلف قطاعات النشاطات سيما الصناعة التحويلية و الميكانيك و الكهرباء و الإلكترونيات و الحديد و الصلب إضافة إلى الخدمات المرتبطة بالصناعة, حسب نفس البيان مشيرا إلى توقع حضور 6000 زائر و تنظيم 300 لقاء أعمال.

في نفس الصدد, أوضح المنظمون أن " هذه التظاهرة الهامة تجري في ظرف مناسب بما أنها تتماشى و توجيهات السلطات العمومية بخصوص تنويع اقتصادنا مما يجعل الصناعة بصفة عامة و تطوير المناولة الصناعية بشكل خاص المحور الأساسي لتنفيذ سياسات استخلاف الاستيراد و التصدير, والتي تعد ضرورية لإعادة التوازن للميزان التجاري".

اقرأ أيضا : وهران: افتتاح فعاليات الطبعة الخامسة للصالون الدولي للأبواب والنوافذ والواجهات

كما أشار المنظمون إلى أن " التقارب بين الفاعلين الرئيسيين في مجال تطوير المناولة أي الآمرين و المنفذين يساهم بالتالي في تطوير التكامل الوطني الذي يعد مصدرا ليس فقط لتحسين سلاسل القيمة داخل القطاعات وفيما بينها بل أيضا لاستحداث المزيد من الثروة و مناصب الشغل.

و حسب البيان, ستأخذ هذه الطبعة في الحسبان "الى جانب ضرورة الاستغلال الأمثل للقدرات الإنتاجية لقطاع الصناعات التحويلية, بروز فاعلين جدد على غرار الفاعلين في قطاعي صناعة السيارات و المؤسسات الناشئة".

و على هامش هذا المعرض, يرتقب تنظيم 12 ندوة موضوعاتية, الهدف منها السماح بتحديد السياسات و القيود المرتبطة بإعادة الهيكلة الصناعية الجارية ( التكامل الوطني و القياسة و الابتكار و الرقمنة و غيرها).

كما أوضح ذات البيان أن التنمية المستدامة ستكون حاضرة أيضا حيث من المقرر تخصيص فضاء للأنشطة النظيفة التي تقوم بها المؤسسات المعنية تحت شعار "من أجل صناعة نظيفة".