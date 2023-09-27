تنظيم الصالون ال8 للمناولة الصناعية (ألجيست) من 16 إلى 19 أكتوبر بالجزائر العاصمة

ويقام هذا الصالون الذي تشرف على تنظيمه البورصة الجزائرية للمناولة و الشراكة (BASTP) و مركز التجارة العالمي بالجزائر (WTCA)، برعاية وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني, على مستوى الجناح "U"، حسب نفس المصدر.
و ستشهد هذه الطبعة ال8 مشاركة 100 عارض يمثلون مختلف قطاعات النشاطات سيما الصناعة التحويلية و الميكانيك و الكهرباء و الإلكترونيات و الحديد و الصلب إضافة إلى الخدمات المرتبطة بالصناعة, حسب نفس البيان مشيرا إلى توقع حضور 6000 زائر و تنظيم 300 لقاء أعمال.
في نفس الصدد, أوضح المنظمون أن " هذه التظاهرة الهامة تجري في ظرف مناسب بما أنها تتماشى و توجيهات السلطات العمومية بخصوص تنويع اقتصادنا مما يجعل الصناعة بصفة عامة و تطوير المناولة الصناعية بشكل خاص المحور الأساسي لتنفيذ سياسات استخلاف الاستيراد و التصدير, والتي تعد ضرورية لإعادة التوازن للميزان التجاري".
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كما أشار المنظمون إلى أن " التقارب بين الفاعلين الرئيسيين في مجال تطوير المناولة أي الآمرين و المنفذين يساهم بالتالي في تطوير التكامل الوطني الذي يعد مصدرا ليس فقط لتحسين سلاسل القيمة داخل القطاعات وفيما بينها بل أيضا لاستحداث المزيد من الثروة و مناصب الشغل.
و حسب البيان, ستأخذ هذه الطبعة في الحسبان "الى جانب ضرورة الاستغلال الأمثل للقدرات الإنتاجية لقطاع الصناعات التحويلية, بروز فاعلين جدد على غرار الفاعلين في قطاعي صناعة السيارات و المؤسسات الناشئة".
و على هامش هذا المعرض, يرتقب تنظيم 12 ندوة موضوعاتية, الهدف منها السماح بتحديد السياسات و القيود المرتبطة بإعادة الهيكلة الصناعية الجارية ( التكامل الوطني و القياسة و الابتكار و الرقمنة و غيرها).
كما أوضح ذات البيان أن التنمية المستدامة ستكون حاضرة أيضا حيث من المقرر تخصيص فضاء للأنشطة النظيفة التي تقوم بها المؤسسات المعنية تحت شعار "من أجل صناعة نظيفة".