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وهران: افتتاح فعاليات الطبعة ال5 للصالون الدولي للأبواب والنوافذ والواجهات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 14:27     الفئـة : جهـوي
وهران: افتتاح فعاليات الطبعة ال5 للصالون الدولي للأبواب والنوافذ والواجهات

وهران - افتتحت يوم الأربعاء بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" بوهران فعاليات الطبعة الخامسة للصالون الدولي للأبواب و النوافذ و الواجهات بمشاركة أزيد من 60 عارضا من الوطن و الخارج.

ويجمع هذا الصالون قرابة 50 مؤسسة محلية متخصصة في صناعة الأبواب و النوافذ و الواجهات الزجاجية إلى جانب 10 مؤسسات أجنبية من ألمانيا و بلجيكا و الأردن و غيرها حسبما ذكره لوأج المكلف بالتسويق و الإعلام بشركة "ايفانس" المنظمة لهذا الحدث إسلام تيقرين.

وأشار إلى أن الهدف من هذا الصالون المهني بالدرجة الأولى هو تعزيز النشاطات المتعلقة و المتخصصة بصناعة و إنتاج الأبواب و النوافذ و الواجهات الزجاجية علاوة على جلب التكنولوجيا و توعية المهنيين و الخواص بأهمية الاقتصاد في الطاقة.

كما يهدف الصالون إلى تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة و يعد فرصة لعرض المعدات و التقنيات الحديثة المستخدمة في المجال حسب السيد تيقرين الذي ذكر بأن هذا الموعد الاقتصادي بمثابة "أرضية و همزة وصل بين الشركات المشاركة و المهنيين على غرار مكاتب الدراسات و المهندسين و المرقين العقارين و المستهلكين".

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وأشار إلى أن هذا المعرض الدولي ينظم لأول مرة بعاصمة الغرب الجزائري بعدما أقيمت الطبعات الأربعة السابقة بالجزائر العاصمة.

يضم المعرض المنظم على مدار أربعة أيام جناحا للشركات الأجنبية الزائرة للمعرض "بهدف إتاحة الفرصة للشركات المحلية الاستفادة من الخبرات الدولية" و كذا فضاء يبرز كيفية تركيب النوافذ و الأبواب بطريقة صحيحة.

كما برمج المنظمون من جهة أخرى محاضرات علمية ينشطها خبراء من شركات عالمية جزائريين و أجانب.

وينظم بالموازاة مع هذا الصالون معرض أول حول المطابخ و الحمامات المجهزة بمشاركة زهاء 20 مؤسسة عالمية متخصصة في صناعة و تجهيز المطابخ و الحمامات بمقاييس عالمية و جودة رفيعة.

كما يتم خلال هذه التظاهرة تطبيق عروض استثنائية خاصة و تخفيضات تصل الى نسبة 25 بالمائة لفائدة المستهلك.

آخر تعديل على الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 15:53
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وهران: افتتاح فعاليات الطبعة ال5 للصالون الدولي للأبواب والنوافذ والواجهات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 14:27     الفئـة : جهـوي   شارك

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