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سوناطراك : حكار في زيارة تفقدية إلى مصفاة "أوغيستا" بإيطاليا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 20:01     الفئـة : اقتصــاد
سوناطراك : حكار في زيارة تفقدية إلى مصفاة &quot;أوغيستا&quot; بإيطاليا

الجزائر - قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، يومي الاثنين والثلاثاء، رفقة مجموعة من الإطارات المسيرة للمجمع, بتفقد مصفاة "أوغيستا" (Augusta) المتواجدة بجزيرة صقلية بإيطاليا، للاطلاع على سير العمليات الإنتاجية ومتابعة المشاريع المسجلة بها، حسبما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان للمجمع.

وأوضح المجمع أنه خلال اليوم الأول من هذه الزيارة، التي تدخل في إطار الزيارات الميدانية لمتابعة الوحدات الإنتاجية والمشاريع التطويرية، "قدمت الإطارات المسيرة للمصفاة عرضا مفصلا حول الإنجازات المسجلة سنة 2022".

وفي هذا الإطار، أشار البيان إلى أن مستوى إنتاج المصفاة, التابعة لمجمع سوناطراك, بلغ 9ر7 مليون طن من الوقود والمواد البترولية الأخرى في 2022، مع تسجيل رقم أعمال قدره 2ر7 مليار يورو، مقابل تكاليف الاستغلال التي بلغت 8ر6 مليار يورو.

كما "حققت المصفاة مؤشرات أداء إيجابية في مجالات الاستغلال، السلامة والحفاظ على المحيط مما حسن ترتيبها فيما يخص مؤشر الاستدامة"، يضيف البيان.

واطلع الوفد أيضا على المشاريع المسجلة في مخطط تطوير المصفاة المتعلقة بالحفاظ على البيئة والمناخ، منها مشروع معالجة المياه الملوثة الناجمة عن عمليات التكرير لتصبح مطابقة للمعايير البيئية المعمول بها بإيطاليا، وكذا مشروع استبدال المعدات القديمة التي تستعمل الغاز بمعدات كهربائية حديثة من أجل خفض البصمة الكربونية للمصفاة.

أما اليوم الثاني من الزيارة، حسب المصدر ذاته، فقد خصص للالتقاء بإطارات وعمال المصفاة، حيث "قدم لهم الرئيس المدير العام شكره على المجهودات المبذولة ومساهمتهم في الانتقال السلس لهذه المصفاة إلى ملكية مجمع سوناطراك، وكذلك على استمرار عمليات الإنتاج والتسويق خلال جائحة كورونا، كما حثهم على مواصلة هذه الجهود لتطوير المصفاة وتطوير قدرتها التنافسية في السوق الدولية".

وفي سياق متصل، أشار المجمع في بيانه إلى أن هذه الزيارة كانت فرصة للاطلاع على جميع وحدات الإنتاج، الصيانة والمراقبة التابعة للمصفاة، وكذا معاينة سير عمليات الشحن عبر مركز التخزين والتوزيع "أوغيستا"، أحد ثلاثة مراكز التي تسيرها المصفاة، إضافة إلى مركز الشحن المتواجد بباليرمو ومركز الشحن بنابولي.  

آخر تعديل على الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 20:20
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سوناطراك : حكار في زيارة تفقدية إلى مصفاة "أوغيستا" بإيطاليا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 20:01     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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