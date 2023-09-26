ترقب وضع حيز الخدمة لحوالي عشرة مشاريع خاصة بالمواد غير الحديدية -

سوناطراك : حكار في زيارة تفقدية إلى مصفاة أوغيستا بإيطاليا -

منظمة الأمم المتحدة تشيد بإرادة الجزائر في ترقية حقوق الانسان -

وزير المالية يدعو إلى المزيد من التنسيق بين مختلف مستويات الإدارة لدفع عجلة التنمية محليا و وطنيا -

وزير الصناعة يدعو إلى استقطاب المستثمرين لتجسيد مشاريعهم بالمنطقة الصناعية بحاسي بن عبد الله بورقلة -

المهرجان الدولي ال15 للشريط المرسوم بالجزائر: شخصية مقيدش ضيف الطبعة من 4 الى 8 اكتوبر -

الطريق السيار شرق-غرب: استلام الأنبوب الأيسر لنفق جبل الوحش خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 -

التكوين والتعليم المهنيين: الشروع في إعادة النظر في مدة التكوين لجميع التخصصات -

كأس افريقيا للأمم 2025- 2027: الفاف تكشف عن سبب سحب ترشح الجزائر من تنظيم المنافسة القارية -

فيضانات ليبيا: انتشال 316 جثة من طرف أفراد الحماية المدنية الجزائرية بدرنة -

بوغالي يجدد تضامن الجزائر مع الشعب الصحراوي في كفاحه المشروع لتقرير مصيره -

تلمسان: ضرورة فتح مركز تحويل الكهرباء لعين فتاح في أكتوبر المقبل -

وزارة الصحة تحيي فعاليات اليوم العالمي لمكافحة داء الكلب -

الاحتفال بالمولد النبوي مناسبة للتذكير بأخلاق الرسول السامية و تلقينها للنشء -

جانت : توافد أكثر من 5000 سائحا أجنبيا وأزيد من 21 ألف وطنيا خلال موسم السياحة الصحراوية 2023/2022 -

الصيدلية المركزية للمستشفيات: لا ندرة في الأدوية على مستوى المؤسسات الاستشفائية -

الجزائر تسحب رسميا ملف ترشحها لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و 2027 -

وليد صادي يتسلم رسميا مهامه على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم -

صندوق ضمان الصفقات العمومية: اطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية الخميس المقبل -