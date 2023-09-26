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وزير المالية يدعو إلى المزيد من التنسيق بين مختلف مستويات الإدارة لدفع عجلة التنمية محليا و وطنيا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 19:28     الفئـة : اقتصــاد
وزير المالية يدعو إلى المزيد من التنسيق بين مختلف مستويات الإدارة لدفع عجلة التنمية محليا و وطنيا

عين الدفلى- دعا وزير المالية لعزيز فايد يوم الثلاثاء من ولاية عين الدفلى إلى المزيد من التنسيق وتوطيد الصلة بين مختلف مستويات الإدارة من أجل الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية على الصعيد المحلي و الوطني و ترقية الخدمات المقدمة للمواطن.

وقال الوزير في كلمة ألقاها أمام إطارات قطاع المالية و إطارات الولاية على هامش الزيارة التفقدية التي قام بها بولاية عين الدفلى أن قطاعه "يصبو إلى توطيد الصلة بين مختلف مستويات الإدارة", منوها بالجهود التي كرستها المصالح الخارجية لقطاع المالية ومساهمتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على الصعيد المحلي والوطني وترقية الخدمات المقدمة للمواطنين".

وأكد السيد فايد خلال معاينته للعديد من الهياكل التابعة لقطاع المالية, على "ترسيخ مقاربة تفاعلية وثيقة مع مصالح القطاع من خلال "المقاربة الجديدة التي ترتكز على "تشجيع التفاعل بين كل مستويات الإدارة و تكثيف التنسيق وتعميم تطبيق مدونة أخلاقيات المهنة على جميع هياكل القطاع, وتحديد شروط الالتحاق بالوظائف العليا بشفافية إلى جانب تشجيع بروز الكفاءات".

كما دعا إلى العمل "سويا" على إرساء برامج وخطط متينة من شأنها دفع الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط مسار الرقمنة وتعجيله في كل إدارات و مؤسسات القطاع, مؤكدا على ضرورة العمل من أجل جعل القطاع "حيويا و يتمتع بإمكانات تجعله يواكب المعايير الدولية".

وأشار السيد فايد أن "تجسيد الحوكمة الميزانياتية الجديدة المناسبة و المجددة للمالية العمومية أصبحت اليوم ضرورة حتمية", مضيفا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى "ضمان شفافية أكثر من حيث إعداد و تنفيذ الميزانية من خلال إدراج وثائق ميزانياتية جديدة".

للإشارة, أشرف السيد فايد, الذي كان مرفوقا يوالي الولاية عبد الغني فيلالي, على تدشين وكالتين بنكيتين متمثلتين في القرض الشعبي الجزائري بمدينة عين الدفلى والوكالة البنكية الجديدة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية ببلدية بوراشد, كما تفقد  مركز الضرائب والمركز الجواري للضرائب لولاية عين الدفلى.

آخر تعديل على الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 20:18
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وزير المالية يدعو إلى المزيد من التنسيق بين مختلف مستويات الإدارة لدفع عجلة التنمية محليا و وطنيا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 19:28     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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