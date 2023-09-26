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صندوق ضمان الصفقات العمومية: اطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية الخميس المقبل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 12:44     الفئـة : اقتصــاد
صندوق ضمان الصفقات العمومية: اطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية الخميس المقبل

الجزائر - سيشرع صندوق ضمان الصفقات العمومية, الخميس المقبل, في إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية على الكفالات المصرفية التي يمنحها, عبر نافذتين إسلاميتين مخصصتين لهذا الغرض، حسبما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان لهذه الهيئة العمومية.

وسيشرع الصندوق في تقديم هذه الخدمة الجديدة المسماة "خطاب الضمان" كمرحلة اولى عبر نافذتين إسلاميتين بالمديرية الجهوية للوسط بالجزائر العاصمة والمديرية الجهوية للجنوب بورقلة، في انتظار تعميمها مع مطلع السنة المقبلة 2024 على المديرية الجهوية للغرب بوهران والمديرية الجهوية للشرق بقسنطينة، حسب الصندوق.

وللتشجيع على الإقبال على هذا النشاط الاسلامي، أضاف البيان أن الصندوق سيمنح " تخفيضا تحفيزيا في التسعيرة للمستفيدين الأوائل من هذا المنتوج الجديد".

ولفت المصدر الى أن المنتج الاسلامي "خطاب الضمان" نال شهادة المطابقة الشرعية المؤرخة في 18 يونيو الماضي، تحت رقم 2023/123 الصادرة عن الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء في الصناعة المالية الإسلامية بالمجلس الإسلامي الأعلى، وهو الأمر الذي "جعل من الصندوق أول مؤسسة تتحصل على إمكانية تسويق هذا المنتج طبقا للقوانين المعمول بها وكذا طبقا للمعايير الشرعية الإسلامية".

وأشارت ذات الهيئة، الى إن هذا الاجراء "جاء تزامنا مع ذكرى المولد النبوي الشريف، الموافقة ليوم الخميس المقبل وكذا في "إطار تجسيد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الرامية والهادفة إلى تعميم هذا النشاط في المجالين البنكي والمالي".

 جدير بالذكر أن صندوق ضمان الصفقات العمومية هو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحت وصاية وزارة المالية منذ أكثر 25 سنة، تسعى الى الحفاظ على التوازن بين التطور المادي والمالي للمشاريع الخاصة بالتجهيزات العمومية، بواسطة منح كفالات تسهل الإنجاز المالي للصفقات والطلبيات العمومية.

وتتعامل المؤسسة حاليا مع أزيد من 7000 مؤسسة عمومية وخاصة بما فيها المؤسسات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، وفقا للبيان.

ويلتزم الصندوق باطلاع وإفادة كل المتعاملين الاقتصاديين بمستجدات نشاطه المتعلق بالصيرفة الإسلامية عبر بوابته الإلكترونية المستحدثة منذ أشهر، يضيف ذات المصدر.

آخر تعديل على الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 12:50
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صندوق ضمان الصفقات العمومية: اطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية الخميس المقبل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 12:44     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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