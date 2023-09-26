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وزير النقل يشرف على انطلاق أشغال إنجاز مركز التموين الجديد التابع للخطوط الجوية الجزائرية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 12:30     الفئـة : اقتصــاد
وزير النقل يشرف على انطلاق أشغال إنجاز مركز التموين الجديد التابع للخطوط الجوية الجزائرية

الجزائر - أشرف وزير النقل, يوسف شرفة, اليوم الثلاثاء على مستوى مطار الجزائر الدولي "هواري بومدين", على انطلاق أشغال إنجاز مركز التموين (catering) الجديد التابع للخطوط الجوية الجزائرية, الذي من شأنه تحسين خدمات الإطعام بالنسبة للشركتين الوطنيتين وكذا من تصدير هذه الخدمة للشركات الأجنبية على مستوى المطار.

وقال السيد شرفة، في تصريح صحفي بعد سماعه لعرض حول هذا المشروع، قدمه الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان, أن مركز التموين الجديد "يملك طاقة انتاج تقدر ب 40 ألف وجبة غذائية يوميا, و يندرج ضمن برنامج إعادة هيكلة شركة الخطوط الجوية الجزائرية, من أجل جعل مطار الجزائر مطارا محوريا بامتياز بين القارات".

و أضاف بأن المركز سيسمح "بتموين شركة الخطوط الجوية الجزائرية وشركة طاسيلي للطيران وتصدير هذه الخدمات للشركات الأجنبية بمستوى جودة جد عال، وهو ما يجعل الجوية الجزائرية رائدة على المستوى القاري".

وحسب العرض الذي قدم بالمناسبة، فإن مركز التموين الجديد التابع للخطوط الجوية الجزائرية - الذي تقوم بإنجازه شركة كوسيدار للبناء -, يتكون من طابقين ويتربع على مساحة 10556 متر مربع، بغلاف إنجاز يفوق يقارب 2 مليار دج, وقد حددت أجال انجازه ب8 أشهر.

آخر تعديل على الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 13:14
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وزير النقل يشرف على انطلاق أشغال إنجاز مركز التموين الجديد التابع للخطوط الجوية الجزائرية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 12:30     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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